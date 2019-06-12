بوابة تعليم اولى ثانوي| نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 “إلكترونيًا” كافة أنحاء مصر

من المقرر إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 مطلع الأسبوع المقبل وتحديداً يوم الأحد على موقع بوابة تعليم أولى ثانوي، وهو موقع جديد مستقل عن بوابة الثانوية العامة، وبذلك يتمكن الطلاب والطالبات من معرفة نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم عبر هذا الموقع دون الحاجة للذهاب إلى المدارس لمعرفة الدرجات الخاصة بهم، خصوصًا أن الطلاب يعيشون جميعهم حالة من القلق والترقب لإعلان الشهادة الخاصة بهم رغبة في النجاح والانتقال للصف الثاني الثانوي والاستمتاع بالإجازة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019

نتيجة الصف الاول الثانوي بوزارة التربية والتعليم سوف تظهر بعد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، وإعلان نسب النجاح وكافة تفاصيل المنظومة التعليمية الجديدة وكل ما يدور في ذهن وبال الطالب والمشاكل التي واجهتهم أثناء الفترة الامتحانية، ولكن الوزارة تُدرك تمامًا حالة القلق التي يشيها الطلاب وأولياء الأمور وستعمل في خدمة ما يقرب من 98% من الطلاب.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوي العام برقم الجلوس 2019 سيتم إعلانها بشكل مختلف عن كل عام، حيث سيتعرف الطالب من خلالها على درجات زملائه الأعلى منه وفقًا للترتيب المدرسي، مما عبر الطلاب عن استيائهم بخصوص ذلك بالإضافة إلى وجود إرشادات في كل مادة تمكنه من التعامل معها العامين المقبلين، مما ينتج في النهاية منظومة إلكترونية متكاملة تحقق التقدم للبلاد.

نتيجة الصف الاول الثانوي اليوم السابع للحصول عليها رسميا، اكتب رقم الجلوس والاسم والمحافظة في تعليق وسنرُد عليكم في أقرب وقت.