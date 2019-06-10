“تحديث تصريحات الوزير” نتيجة الصف الاول الثانوي 2019عبر lms ekb برقم الجلوس

نقدم لحضراتكم نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني والتي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية، محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والفيوم والسويس وقنا والأقصر وسوهاج وأسوان وكفر الشيخ والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، كل ذلك من أجل الاطمئنان على حصولهم على درجات النجاح، بعدما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والعليم والتعليم الفني، أنه يلزم حصول الطالب على 50% فأكثر من أجل النجاح، فإذا لم يحصل الطلاب على محصلة تلك النسبة يلزم عليه دخول امتحانات يوليو الشهر المقبل.
فيما أعلن شوقي خلال المؤتمر الصحفي، أن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس ستظهر في القريب العاجل، وتحديداً خلال الأسبوع الجاري، مطمئنًا الطلاب وأولياء أمورهم أن نسبة النجاح جيدة وليست متدنية نظراً لصعوبة بعض الامتحانات مثلما أشاع البعض، مستطرداً أن الطالب استوعب النظام الجديد المعدل وفقًا للامتحانات القائمة على الفهم وهذا ما تسعى إليه الوزارة.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس
تحديث: قال الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب أمس الأحد، أن النتيجة سوف يتم تأجيلها لعدة أيام، بسبب أن أعمال التصحيح لم تنتهي، فضلاً عن كثرة عدد الأسئلة المصححة من جانب المعلمين، منوهًا عليهم بضرورة التصحيح بكل دقة، بالإضافة إلى أن كل طالب سيحصل على درجاته متبوعة بإرشادات في كل مادة، مؤكداً أن الطلاب سيذهبون إلى السينا ليلة الامتحان، وهذا ما تسعى إلى الوزارة، من خلال القضاء على رهبة امتحان الثانوية العامة.
((معرفة)) كافة مستجدات نتيجة أولى ثانوي 2019
نتيجة أولى ثانوي بنظام التابلت سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة عقب الانتهاء من الأعمال النهائية لنتائج الامتحانات.
سنوفر لكم رابط موقع اليوم السابع نتيجة أولى ثانوي عام 2019 بالاسم فقط ورقم الجلوس، فضلاً عن موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج، حيث أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 شهر مايو سوف تظهر إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المدرسة.
نتيجة اولى ثانوي 2019 برقم الجلوس
تحديث طريقة معرفة نتيجة أولى ثانوي: أشار مصدر مسؤول أن النتيجة سوف تظهر لكل مستخدم على الجهاز اللوحي الخاص به دون الحاجة لإدخال رقم الجلوس أو الاسم، وذلك عن طريق تسجيل الدخول على حساب EKB LMS الخاص بكل طالب، ثم التوجه إلى رسل الوزارة، مع العلم أن النتيجة لم تظهر ولم تُرسل لأي طالب حتى هذا الوقت.
بالنسبة للطلاب الذين امتحنوا امتحانًا ورقيًا: سوف تظهر النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا مثل باقي الطلاب.
من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس نهاية الأسبوع الجاري، يأتي ذلك عقب قيامه باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة خلال المؤتمر الصحفي، حيث يعلن النتيجة وملامح النظام الجديد العامين المقبلين ويطمئن الطلاب والطالبات.
الجدير بالذكر أن كنترولات التصحيح تقوم بأعمالها على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس إلكترونيا على موقع بنك المعرفة المصري وكيفية الحصول عليها، حيث أن المصححين يعلمون جيداً حالة القلق التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الآونة.
أسهل طريقة من أجل معرفة نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني 2019 هي كتابة رقم الجلوس في تعليق حفظ هذا المقال في المفضلة لسهلة معرفة الشهادة.
التعليقات
رقم جلوسي ٥٤٢بمحافظه الشرقيه مركز ابو حماد الشرقيه الثانويه بنات
محافظة المنيا مش هتظهر
١٣٣٠
انا عاوزه اعرف النتجيه انا من محافظه الحياه الرقم الجلوس 《456》
والله الواحد بقا عامل زى المتعلقة بين السماء و الارض مش عارف يصدق مين ناس تقول كله هينجح و ناس تقول الامتحانات نجاح و سقوط و ناس تقول كله هياخد حقه كامل هو لو حد بياخد حقه كامل و على قد ما تعب فإن محدش بياخد حاجه خالص محدش فى الدفعه دى كامله على مستوى الجمهورية فتح كتاب أو شاف فى ايه 🙃🙃🤦♀️🤦♀️🖕🖕🖕
والله الواحد بقا عامل زى المتعلقة بين السماء و الارض مش عارف يصدق مين ناس تقول كله هينجح و ناس تقول الامتحانات نجاح و سقوط و ناس تقول كله هياخد حقه كامل هو لو حد بياخد حقه كامل و على قد ما تعب فإن محدش بياخد حاجه خالص محدش فى الدفعه دى كامله على مستوى الجمهورية فتح كتاب أو شاف فى ايه 🙃🙃🤦♀️🤦♀️🖕🖕🖕
رقم جلوسى ١٣ محافظه دمياط ربنا يستر
هدي ربيع توفيق المشد
محافظة الغربية
رقم الجلوس. ٨٥٠
اى طالب او طلبة في اى مرحلة دراسية عرفو ان كانوا نجحوا و اطمنوا والا شايل حاجة اهو بيذاكرلها وبعدين احنا لو انا او غيرى اشتقنا حاجة لقدر الله✋✋✋🏻هنلحق نذاكر حاجة يعنى دا الملاحق في شهر 7معتش غير 21يوم على الملاحق 😭😭😭😭😭😭 و الكلام دا إلا بيحصل فينا دا ميريش حد وبعدين في ناس مش فاهمة حاجة و بيقولوا دا انتم داخلين بالكتاب حسبي الله ونعمة الوكيل في كل ظالم ويارب النتيجة خير ويارب معانا ان شاء اللة
إيمان مصطفي عبد العظيم السيد ألتراس 💕الغربية 💕مدرسة العامرية الثانوية للبنات💕
معلش يا جماعة في أخطاء فى الكتابة☻☻😂😂
٤٧٠٢٩٦٣٣٢
يارب ننجح
ياااااااارب
يا جماعة محدش يقلق احنا تعبنا بس مش من المذاكرة📚📚📚📖 احنا نفسينا الا تعبت وبعدين النتيجة لسة مظهرتش علشان الموصلات الا في الطريق 🚗🚘🚖🚕🚚🚚بس كانوا يجيبها طيران احسن يعنى✈✈✈🛬🛫
لاتقلقى يا ايمان حالأ هتوصل
سبوني في حالي بقااااااا
متقلقش كدة ربنا حيزعل منك يارب ننجح كلنا
انا هسقط اسقط اسقط اسقط 😴😴😴😴😪😪
انا فاطمة احمد من محافظة الجيزة رقم جلوسي ٣١٣مدرسة صول الثانويه المشتركة
واحنا النتيجه ستظهر فين
هو التابلت ليه رقم جلوس
واحنا النتيجه هتظهر فين
😂😂😂😂😂
١١٣
وسام السيد ٣٧٦
LMS بيجيب قصة عنترة بن شداد مش عارفة أجيب منه النتيجة ولا حتى أسجل الدخول عليه
نفس الا بيحصل معايا كمان ، فكك منه
لغاية دلوقتي لسة هم لسة منزلين المقال الأخير الساعة 7:51 ص يوم 10/6 علشان كدة لسة
و بعدين متخافيش إن كان شاء الله خير
يعني النتيجه ظهرت ولا لسه حد يرد علي بسرعه
لا
لا
ميادة نبيل من القليوبية رقم جلوسي ٢٧٥٩ مش لازم تجيبولي الشهادة بس عايزها حد يبلغني اول م تطلع
انا عيزهاعرف ازاي اجبها لو سمحت
انا عيزه اعرف ازاي ا جابه لو سمحت
لا تقلقوا كله ناجح ان شاء الله لا داعى للخوف
انا مهند من السويس رقم الجلوس 496
١٨١
يا ريت حد يساعدني في كيفيه الخطوات للوصول الي النتيجه
لو الlms شغال عندك افتحيه و هاتي رسائل الوزارة هتلاقيها علي طول
أما لو مش شغال ادخلي علي بوابة الثانوية العامة من جوجل و شوفي نتائج الامتحانات و اكتبي رقم جلوسك و اسمك و إن شاء الله تلاقيها
أنا من الجيزه رقم الجلوس٦١٥
رقم الجلوس ضاع اعمل اى انا دلوقت
منار خلف
رقم الجلوس ٨
محافظة القاهرة
منار خلف
رقم الجلوس ٨
محافظة القاهرة
انا ريم جمال كمال عرابي من الفيوم ورقم جلوسي ٣٧٢
ندي سعيد فتحي رقم الجلوس ٧١ محافظة الجيزة
مش عاوزة اعرفها
احسن حاجة ولا علي بالك هي دي الناس الابتعيش مدة أطول من الناس الابتتوتر
احسن حاجة ولا علي بالك هي دي الناس الابتعيش مدة أطول من الناس الابتتوتر
رقم الجلوس بتاعي ٢٥٦
500
يعنى هى طلعت ولا لاولو طلعت نجيبها ازااى والنبي
أنا من محافظة المنيا
رقم الجلوس ١٧
ناموو وادوها شخييير تنجحوا وتجيبوا تقدير😴😪🤣 نامواا وادوها اهات تنجحوا وتجيبوا درجات 🤓
😂😂😂😂😂😂
انت في الباي باي
ليه بس كدة علي فكرة والله سنة راحت ع الفاضي و حرام علينا رد الفعل دا
احنا المفروض تبقا واعيين أكتر من كدة
يا جماعه النتيجة هتظهر امتى ،،،،،،حد يقول ،،، علشان انا خلاص هموت
440 من زفتي
انا اسمى اية محمد رقم جلوسى ١٧ محافظة القاهره
اوفق
كريمة عبدالله رقم الجلوس٧٣٥ يا ريد حد يرد عليا ارجوكم أمتي هتظهر النتيجة وهو فى نجا ج، و رسوب ارجوكم ردوا
سهل يارب
هى ظهرت ولا لا
انا من أسيوط ورقم جلوسي ٢٦٤
أنا زهقت 🤔🤔🤔
أنا زهقت
الغربية ٢٨٠
امتى هتظهر نتجة الصف الاول الثانوى
يا جماعه النتيجه تتظاهر امته
سؤال ::::هوا حد موافق على النظام التعليمي الحديث 👎👎👎👎دا ولا انا الا مش عارفة اقول ايه علية يعني بس انا مش فاهمة حاجة في النظام غير ان مستقبل جيل اتحطم ☻☻😭😭😭😭😭😭😭
هى النتيجه ظهرت ولا لسه انا من محافظة كفر الشيخ رقم جلوسي ٣٢
مشعرفة اجيب النتيجة
طبعا لانها مظهرتش😂😂
٦١٣من محافظة المنيا
امتحان التابلت كان القلم والشاشة معلقين معايا وفى ناس تانية كمان طب احنا نعمل ايه فى الفيديو والرياضيات
انا رقم جلوسي ١١٢ من محافظة البحر الاحمر
يارب كلنا ننجح 😭😭😭😭😭😭😭😭?
آمين
آميييييييييييييييييييييين🙁🙁🙁🙁🙁🙁
امين😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
امين يا رب 😂😂
رقم الجلوس 868
يا جماعه هو احنا بنجيب الدرجة ازاى
من خلال اشعارت حساب بنك المعرفة
أنا رقم الجلوس ١٧
عبد المحسن ابوزيد ١٠٦
62 اسيوط
شهاب محمد مصطفى فتحى رقم الجلوس 300
رقم جلوسي٢١٣
رقم جلوسي٩٦ الرجاء الرد
يعنى هى ظهرت ولا ولا 😩😩
زهرت
هو اى هبد وخلاص هو فى رقم جلوس 🤔🤔
لسه
490
انا رقم جلوسي ١١٢ من محافظة البحر الاحمر
١٣٢المنوفيه
انا رقم جلوسي ٥٦
انتي منين
رقم الجلوس ٦٧٠
بصراحه كدا مش ينفع احنا عاوزين نعرف النتيجه بأسرع وقت كدا انا هموت من كتر الخوف والقلق حراااااام😣😣
فعلا انا مكان خايفه جدا .
+1ربنا يستر معانا ومعاكى انا شاء الله خير
والله وأنا زيك
كلنا كدا وان شاء اللة النتيجة خير ويارب معانا😭😭😭😭😭
رقم الجلوس 34
هموت ياب انجح يارب وما تكتبش عليا شهر سبعه
رقم الجلوس ١٣٤ الاسكندريه
١٣٤ الاسكندريه
رقم الجلوس
٩٢٦
أنا لسه مش عارفه اجيبها من على LMS
اجيبها ازاى
من الاخر ظهرت ولا لسا🤔🤔🤔😋
لا لسة
رقم الجلوس 617
اجيب النتيجة ازاي انا امتحاني كان ورقي اجبها ازاي وبليززز الرد بسرعةة
رقم جلوسي هو 158
استغفر الله العظيم عبد المسيح ازاي كده حرام.
رقم جلوسي ٦٣٤
انا والله مش عارفه همه بيمرجحونا علي ايه يعني هو احنا ناقصين
بالنسبة لهم عادي ماحنا بقا اسمعنا فئران التجارب 🐀🐀🐁🐁🐁🐀🐁🐀🐁🐀🐁
انا رقم جلوسي 269
انا رقم جلوسي 269
انا رقم جلوسي 269
مني عبد الفتاح مراد رقم الجلوس 480
رقم جلوسي 501
رقم جلوسي501
سوزان عمرو سيد
شمال الجيزة
١٤٤٨
امته هتظهر
رقم الجلوس ٩ محافظة بني سويف يا رب النتيجة تظهر بسرعة وكلنا ننجح يا رب 😭😢😢😣😣😓😓😦😦😭
يا رب خليك معانا كلنا 🙁 أنا خايفة قوووووي علشان ما ذكرتش حاجة خالص 😂😂😣😣 رقم جلوسي ٩ من محافظة بني سويف .
النتيجه ظهرت ولا اي بلييييز محتاجه رد
اكيد
ممكن نتيجه رقم جلوس254محافظه دمياط
حد جاب النتيجه وهى ظهرت ولا لسه بليز محتاجه رد
النتيجة لم تظهر
ستظهر في الساعات القادمه
يا رب اسرها معايا ومع اخواتي طلاب اولي سنوي
يارب
😭😭يارب
امين
آمين
امين يارب
يارب 😭😭
متقلقش ا جماعه كله ناجح باذن الله بس انت قول يارب 👐☝️
النتيجه ظهرت
لا والله مبروك عليك 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣
يا سلام
يا سلام عليك
رقم الجلوس ٣٢
الوزير قال كل إلا اسمه ندى وزينب وكل إلا اسمه يبدأ بحرف السين راسب و بيقول شد حيلك ربنا معاك🤣😢😭
يا رخم😔😔😔
ي ظريييف
😂😂😂😂
النتيجه امتى
النتيحه هتطلع امتى اوا رقم حلوسى ٦٢٣
رقم الجلوس ٦٧٧
انا رقم جلوسي 423عايزه أعرف النتيجه ياريت 😓😓😓
على فكرة انا مش خايفة خالص علشان هينجحونا كلنا علشان يقولوا النظام نجح
انا بردوا
ياراجل ياريت كدا بس ايش ضمنكي
ومين هتروح إمتحان شهر سبعه إما الكل ناجح
سؤال ::::هوا حد موافق على النظام التعليمي الحديث 👎👎👎👎دا ولا انا الا مش عارفة اقول ايه علية يعني بس انا مش فاهمة حاجة في النظام غير ان مستقبل جيل اتحطم ☻☻😭😭😭😭😭😭😭
انا رقم جلوسي 423عايزه أعرف النتيجه ياريت 😓😓😓
رقم الجلوس ١٤
رقم جلوسي 595
٦٤١
انا رقم جلوسي 304
انا خايفه اوووووووووووى 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢يارب استرها
Don’t worry 😁😁
لا متخافش باذن الله ناجحه بس قولي يارب 🗣
متخفيش
واحنا كمان
يارب انجح انا لو منجحتش ربنا اعلم ايه إللى هيحصل
انا خايفه اوووي😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭يارب استر
متخافيش كلنا معاكي😹😹😹
انا هاسقط هاسقط هاسقط هاسقط هاسقط 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂
انا رقم جلوسى 28 محافظة المنوفية 😄😃😘😍😊
مبروووك 🔜
باين كده مش هتظهر
رقم جلوسي 240
ان شاء الله ناجحين ماتقلقوش يا جماعه
رقم جلوسي ١٧٥
ممكن النتيجة
اهدي يا منار
مش حرام الي بينعمل فينا ده انا نفسي انام ومش عارفه انام والوزير نايم ولا علي باله
نامي انتي كمان على ما اعتقد ان كله هينجح على شان سينجح النظام
1578
احمد حسان محمد كامل رقم الجلوس ٥٢٢
ارجوكى يا ندى اعرف النتيجه ازاى و اعرف رقم الجلوس ولا اجيبها منين 😣😣😣😫😫😭😭😭😭😭😭
نتيجة اولى ثانوى
بكره باذن الله
النتيجه المنوفية ظهرت و لا و اعرف الرقم الجلوس ازاى ارجوا الرد
قولو هذا الدعاء : اللهم لا تخيب لنا رجاء ولا تقفل أبوابك دوننا اللهم كن معنا ولا تكن علينا
اللهم هذا دعاءنا ومنك الإجابة * بإذن ألله هننجح
امين
آمين الله يبارك فيك
اللهم امين يارب العالمين
رقم الجلوس ١١٢٧
ازاي اجيب النتيجة من رقم الجلوس
٥٧٥
النتيجه هتظر امتااااا
النتيجه ظهرت
انا جيت ابحث على النتيجة من ساعة لقيت مكتوب “” مبروووك للصف الأول الثانوى اكتب رقم جلوسك واسمك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوى مبرووووووووووك””☻☻ جيت أدخل على الموقع مفيش أى حاجة .
الاسكندرية 349
الرقم ١٣٥
عايزة اعرف درجاتى 254
نتيجه اولى ثانوى
هى ظهرت علشان نعرف الدرجات
😂😂😂😂
رقم جلوسي ٦١٨
النتيجه هتظر امتاا
النتيجه هتظر امتااااا
ظهرت
الدرجه
طب انا مش عارفه اجبها
١٩٣ شبراباص
رقم الجلوس٥٤٨
٢٠٩
عاوز اعرف نتيجته 485
اللهم نجحنا قولهم امين
أمين يارب العالمين
اميييييييييييييين ياااااااااااااااارب 😭😭😭امييييييييييييييين ياااااااااااااااااااارب😭😭😭
يارب النتيجة تطلع كويسة رقم الجلوس591
مستعجلين علي اي يا جماعه
معلش مستغلين على الملاحق 😂😂
رقم الجلوس ٢٢٥
يارب سترك
النتيجة ظهرت دلوقتي ولا لسه
يا جماعة انا ما حلتشي في الفرنسوي الأسئلة المقالي هانجح وله ايه
ان شاء لله هننجح كو لنا
برافو👏🏻👏👏 يعنى محلتش فرنساوي وحليت فيزياء وكيمياء ورياضيات اصوت انا ولا اعمل ايه 🗣🗣🗣🗣🗣🗣
ارجوك النتيجة في اسرع وقت لأني علي اعصابي.
يا جماعة انا ما حلتشي في الفرنسيون الأسئلة المقالي هانجح
يا جماعه انا حليت امتحانين جغرافيا وانا علي أعصابي وخايفه حد يهديني بس من غير شتايم
الوزير قال كله نجح فى الفرنساوى
كل ناجح عشان هوا عاوز ينجح النظام متقلقش بي انت قول يارب 🗣🗣
رقم جلوسي ٢٣٩
مبروووك 🤣😂🤣😂😂😂😅😅😅🤔😋😋😋😋
رقم الجلوس 480
ازاى اجيبها برقم الجلوس
عاوزه أعرف نتيجتي ٥٨١ محافظة الشرقيه
مبروووك نجحتي
ارجو الرد سريعا هي النتيجه هتظهر امتا وفي نجاح ورسوب ولا لا
كله ناجح ان شاء الله
رقم جلوسي ٢٢٥
هي هتظهر امتا وفي نجاح ورسوب ولا لا
يا رب كل الطلاب ينجحون
يا رب يسمع منك رقم جلوسي ١٦٥ محدش رد في حكايه امتحانين الجغرافيا دول
يارب 😂😂😂😂
3941
أنا مش عارفة أجبها إزاى رقم جلوسى ٢٢
انتي منين
مبروووك منقوله للصف الثاني الثانوي باذن اللة بس انتي قولي يارب 🗣🗣🗣👐
أنا كمان مش عارفة أجيب النتيجة بتاعتى إزاى بس رقم جلوسى 22
اجيبها ازاي
٣١٤
عايزه اعرف نتيجتي رقم جلوسي 96
52 النتيجة فى اسرع وقت
رقم الجلوس هو 52 ارجو معرفة النتيجة فى اقرب وقت
مبروووك
رقم جلوسي 248
هو التابلت ليه رقم جلوس
والنبي الرد بسرعه كله هينجح ولا لا
ياجماعع هو في نجاح ورسوب
اه
النتيجه والنبي رقم الجلوس ٢٢٠
٢٠٠ هو رقم الجلوس
رضوى مبروك
٢٢٣
السلام عليكم. لما بفتح LMS بيكون مكتوب لا توجد مواد اخبارية جديدة عند انشاء المواد الاخبارية ، سوف تظهر هنا
انا نفس لى بيجلى مش عارفه اعمل اه
شكل الوزير بيضحك علينا😆😆😆😆😆😆
الحمد لله انا مفيش حاجة بتفتح😂😂😂😂
لما بنفتح LMS بيكون مكتوب لا توجد مواد إخبارية جديدة عند إنشاء المواد الإخبارية ، سوف تظهر هنا
ما أول لما النتيجه تظهر هيتبعتلك رساله عليه
متى تظهر النتيجه
اسماء: يا جماعة النتيجة لم تظهر إنشاء الله ستظهر يوم الاحد
يوم الاحد خلص وانا خلصت☻☻☻
يا جماعة النتيجة ظهرت ولا لسه واجيب ازاى
مفيش حاجة ظهرت
مريم وجيه نجيب ٧٢٤ اخميم
انا مش عارفة اجيب النتيجة ياريت تفهمونا
طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي (فور ظهورها)::
الدخول على موقع LMS
تسجيل الدخول بحساب بنك المعرفة المصري
التوجه إلى الإشعارات (رسائل الوزارة)
في حال ظهور النتيجة سوف تظهر لك في خانة الإشعارات والعكس صحيح
تقريبا كده أن النتيجة هتظهر برقم الجلوس وده أضمن من كتابة الاسم والنتيجة هتنشر على موقع بنك المعرفة للنتائج أو موقع وزارة التربية والتعليم
تقريبا كده أن النتيجة هتظهر برقم الجلوس وده أضمن من كتابة الاسم والنتيجة هتنشر على موقع بنك المعرفة للنتائج أو موقع وزارة التربية والتعليم
تقريبا كده أن النتيجة هتظهر برقم الجلوس وده أضمن من كتابة الاسم والنتيجة هتنشر على موقع بنك المعرفة للنتائج أو موقع وزارة التربية والتعليم
هو كده كده هتظهر ع موقع الوزاره اللي ع التاب
اريد معرفة درجاتي
رقم جلوسى ٧٦
194
ياسمين وليد فتحي
918
طب انا مش جاي ليا أي رسائل علي LMS
عايزين نعرف نتيجة اولى ثانوي عام رقم الجلوس 544
209
أريد معرفة درجاتي الصف الأول الثانوي
أريد معرفة درجاتي الصف الأول الثانوي
المرجو كتابة رقم الجلوس في تعليق
النتيجة ظهرت ولا لسة انا مش عارفة
نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 لم تظهر بعد
انا مش فاهمه يعني اعمل ايه عشان اجيب النتيجة😟💔
ولا حاجه خالص هيا هتيجى
درجات الصف الأول الثانوى
محمد حسين علي صقر رقم الجلوس 249
اذاي نعرف النتيجه ممعناش رقم جلوس أذاي اعرفها ضروري
عن طريق الدخول على موقع LMS والتوجه إلى الإشعارات
عايدة عاطف الرقم ٢٤٧
متى تظهر النتيجه
هل النتيجه ظهرت
خلال الأسبوع الجاري
انا هنام ومش عايزه نتايج😥😥😥😥😥😥😥
يارب
ازاي اسجل لمعرفه نتيجه اولي ثانوي 2019
رقم الجلوس ١٠١
١١٨ ارجو إظهار النتيجه فورا عند ظهورها
ياجمااااااعه النتيجه ظهرة الحق افتح بسرعة😲😲😲😲😲☹🙁😖😭😢😨😧😱😱😱😱
علي موقع اااااااااااابه😲☹🙁🙁😖
النتيجة لم تظهر
مفيش حاجة ظهرة خالص
أجيبها ازاى
مستعجلين علي اي يا جماعه
مفيش حاجة ظهرت. وبعدين هنلحق إيه يعنى. دا الملاااااااااااااااحق
ياستار استر علينا النتيجه ايه😣😥😥😣😣😫😫😝😜🤤😨😖😧😭😢😤😟😞
475
514
تم التسجيل
٢١
تم التسجيل لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2019
اه الوش دا كله صدعتوني اطمنوا