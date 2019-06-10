“تحديث تصريحات الوزير” نتيجة الصف الاول الثانوي 2019عبر lms ekb برقم الجلوس

نقدم لحضراتكم نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني والتي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية، محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والفيوم والسويس وقنا والأقصر وسوهاج وأسوان وكفر الشيخ والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، كل ذلك من أجل الاطمئنان على حصولهم على درجات النجاح، بعدما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والعليم والتعليم الفني، أنه يلزم حصول الطالب على 50% فأكثر من أجل النجاح، فإذا لم يحصل الطلاب على محصلة تلك النسبة يلزم عليه دخول امتحانات يوليو الشهر المقبل.

فيما أعلن شوقي خلال المؤتمر الصحفي، أن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس ستظهر في القريب العاجل، وتحديداً خلال الأسبوع الجاري، مطمئنًا الطلاب وأولياء أمورهم أن نسبة النجاح جيدة وليست متدنية نظراً لصعوبة بعض الامتحانات مثلما أشاع البعض، مستطرداً أن الطالب استوعب النظام الجديد المعدل وفقًا للامتحانات القائمة على الفهم وهذا ما تسعى إليه الوزارة.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس

تحديث: قال الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب أمس الأحد، أن النتيجة سوف يتم تأجيلها لعدة أيام، بسبب أن أعمال التصحيح لم تنتهي، فضلاً عن كثرة عدد الأسئلة المصححة من جانب المعلمين، منوهًا عليهم بضرورة التصحيح بكل دقة، بالإضافة إلى أن كل طالب سيحصل على درجاته متبوعة بإرشادات في كل مادة، مؤكداً أن الطلاب سيذهبون إلى السينا ليلة الامتحان، وهذا ما تسعى إلى الوزارة، من خلال القضاء على رهبة امتحان الثانوية العامة.

((معرفة)) كافة مستجدات نتيجة أولى ثانوي 2019

نتيجة أولى ثانوي بنظام التابلت سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة عقب الانتهاء من الأعمال النهائية لنتائج الامتحانات.

سنوفر لكم رابط موقع اليوم السابع نتيجة أولى ثانوي عام 2019 بالاسم فقط ورقم الجلوس، فضلاً عن موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج، حيث أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 شهر مايو سوف تظهر إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المدرسة.

نتيجة اولى ثانوي 2019 برقم الجلوس

تحديث طريقة معرفة نتيجة أولى ثانوي: أشار مصدر مسؤول أن النتيجة سوف تظهر لكل مستخدم على الجهاز اللوحي الخاص به دون الحاجة لإدخال رقم الجلوس أو الاسم، وذلك عن طريق تسجيل الدخول على حساب EKB LMS الخاص بكل طالب، ثم التوجه إلى رسل الوزارة، مع العلم أن النتيجة لم تظهر ولم تُرسل لأي طالب حتى هذا الوقت.

بالنسبة للطلاب الذين امتحنوا امتحانًا ورقيًا: سوف تظهر النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا مثل باقي الطلاب.

من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس نهاية الأسبوع الجاري، يأتي ذلك عقب قيامه باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة خلال المؤتمر الصحفي، حيث يعلن النتيجة وملامح النظام الجديد العامين المقبلين ويطمئن الطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر أن كنترولات التصحيح تقوم بأعمالها على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس إلكترونيا على موقع بنك المعرفة المصري وكيفية الحصول عليها، حيث أن المصححين يعلمون جيداً حالة القلق التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الآونة.

أسهل طريقة من أجل معرفة نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني 2019 هي كتابة رقم الجلوس في تعليق حفظ هذا المقال في المفضلة لسهلة معرفة الشهادة.