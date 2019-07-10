نتيجة البكالوريا التونسية “دورة جوان” من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم التونسية

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، في دولة تونس الشقيقة يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة البكالوريا التونسية، التي يزداد البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة، في مثل هذا الوقت من كل عام لمعرفة النتائج من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، للاطمئنان على الكلية التي سيلتحقون بها، وعلى مجهود العام الشاق من التعلم والاجتهاد ليحصلوا على نتائج تمكنهم من الكلية التي يرغبون بها، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح لكم الرابط الخاص بالنتائج، وكيفية استخراج النتيجة بكل بساطة ويسر.

أعلن السيد وزير التربية والتعليم العالي التونسي /حاتم بن سالم أنه بمجرد الانتهاء من أداء الامتحانات، بدأت الوزارة في عملية التدقيق في الإجابات ورصد الدرجات لرفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، فور اعتماد النتيجة بصورة رسمية.

رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا التونسية2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية أنه تيسيراً على أبنائنا الطلبة فأن الوزارة أتاحت أكثر من خيار للاستعلام عن نتيجة البكالوريا التونسية 2019 فبعد اعتماد النتيجة رسمياً سيتم رفع النتيجة على رابط وزارة التربية والتعليم وأيضاً ستقدم خدمة جديدة وهي إرسال النتيجة عن طريق الموبايل عن طريق رسائل sms.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

عن طريق أتصال الطالب على رقم 85005

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا التونسية2019

وفي نهاية المقال نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.