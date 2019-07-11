“نتيجة البكالوريا” – سوريا 2019 “نتائج التاسع” برقم الإكتتاب والإسم عبر وزارة التربية السورية

قامت وزارة التربية السورية بإعلان “نتيجة البكالوريا” 2019 سوريا الدور الأول عبر موقع وزارة التربية بسوريا، فقد قام السيد عماد العزب وكيل وزارة التربية بسوريا باعتماد النتيجة رسمياً، وتم أعلان النتيجة للفرعين العلمي والأدبي، ويستطيع جميع الطلاب الحصول علي النتيجة برقم الاكتتاب وأدراج المحافظة التابعة لها، وسوف نوضح لجميع الطلاب كيفية ألاستفسار عن النتيجة في التفاصيل الأتية.

ألاستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية والثانوية الشرعية برقم الاكتتاب 2019

يتم الدخول علي الموقع الرسمي لإعلان نتائج البكالوريا بسوريا الأتي: موقع وزارة التربية السورية.

يقوم كل طالب وطالبة بكتابة رقم الاكتتاب الخاص به، ثم كتابه المحافظة التابع لها ثم الضغط على بحث.

نتيجة البكالوريا سوريا 2019

تقدم لأداء امتحانات البكالوريا بسوريا حوالي 277490 طالب وطالبة في شهر مايو السابق داخل 2255 لجنة أمتحان، ولكن بلغ العدد طلاب الإعدادية الشرعية عدد 3690 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات على 55 لجنة، وسيتم أعلان نتيجة البكالوريا والثانوية الشرعية بسوريا عبر الرابط الذي تم توضيحه بالأعلى لجميع الحافظات بداية من دمشق، ريف دمشق، حلب، حماة، حمص، الرقة، اللاذقية، السويداء، طرطوس وباقي محافظات سوريا، وقد بلغت نسبة نجاح طلاب الصف التاسع الأساسي للعام لدراسي 2018-2019 حوالي 87.5%، وتعتبر نسبة نجاح عالية مقارنة بالعام الماضي، ويشهد البحث عن النتيجة بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور للاستفسار عن نتيجة امتحانات التاسع الأساسي، ومن يواجه صعوبة في تحميل صفحة النتيجة يراسلنا عبر التعليقات برقم الاكتتاب، نتمنى التوفيق للجميع.