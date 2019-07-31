نتيجة التنسيق النهائية في جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا لكل الكليات

بعد أن قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بطرح تنسيق المرحلة الثانية لديها يسعى الكثير من الآباء للتعرف على نتيجة التنسيق في كلياتها المختلفة فمن المعروف أن الجامعة تقدم مستوى تعليمي عال وخاصة في كليات العلوم مثل كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وكما أنها تضم مجموعة من أمهر الأساتذة الجامعيين في مصر والعالم العربي وجامعة معتمدة وفي الأغلب يكون القبول فيها يحتاج لمجهود من الطلاب في أداء الاختبارات .

نتيجة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019-2020

من المعروف أن التقديم للجامعة كان قد بدأ منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة وقبلها لطلاب المدارس الدولية والجميع الآن ينتظر نتيجة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في أهم كلياتها كالتالي :

كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 98.17 %

تنسيق طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 97.9%.

كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 97.1%

كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 97.3%

كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 90.98%

كلية العلوم التطبيقية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 92.7%

كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 92.93%

كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 90.49%

كلية الإعلام وعلوم الاتصال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 96.68%

كما أوضحت الجامعة للطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية بضرورة كتابة البريد الإلكتروني وكافة البيانات سليمة حتى تُرسل الجامعة عليها النتيجة هذا وسبق أن أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم في المنح اعتبارًا من شهر أغسطس وأهابت بالطلاب تجهيز الأوراق المطلوبة منهم لحين فتح الباب، بجانب أن الجامعة جزءًا من مبادرة منحة مصر الخير المجانية بالكامل والتي تقدم الدعم للطلاب المتفوقين في كل أنحاء الجمهورية بالمجان لدراسة في كبرى الجامعات الخاصة .