نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية التي أوشكت على الظهور، إذ يتم مراجعتها الآن لحين اعتمادها رسمياً من قبل وكيل شيخ الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، على أن يتم ذلك في مؤتمر صحفي يتم فيه تكريم الطلاب الأوائل لهذا العام، والإعلان عن نسب النجاح بالقسم العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، واخيراً إن أردتم طلابنا الكرام معرفة كل ما يتعلق بالنتائج حتى لحظة ظهورها ننصحكم بمتابعته هذا المقال لحظة بلحظة.

أخر الأنباء حول ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 :

هناك تصريحات صحفيه وارده من قبل المسئولين بمشيخة الأزهر والتي أفادت بأن النسب العشوائية مطمئنة بعض الشيء، كما أكدت بأنها جاءت مرتفعة عن العام الماضي وخصوصاً الشعبة العلمية وفقاً للتصريحات الواردة من قبل الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة بالأزهر الشريف.

من جانبه، أكد أن النتائج ستكون متاحة بحلول منتصف الأسبوع المقبل يوم الإثنين على وجه التحديد، والآن مراجعتها بدقة وإحكام لأنها نتائج مصيريه تحدد مستقبل الطلاب خلال المرحلة القادمة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 :

المتعارف عليه أن نتائج الثانوية الأزهرية تكون متاحة للجميع بمرور أول أسبوعين من شهر يوليو، أي أنها ستكون متاحة في الخامس عشر من الشهر الجاري، ويمكن الاستعلام عنها بسهولة من خلال موقع بوابة الأزهر التعليمية، ونتمنى لكل طلابنا وطالباتنا النجاح والتوفيق وحصاد أعلى الدرجات، هذا ونحيطكم علماً بضرورة متابعة هذه المقالة حيث نقدم لكم كل الأخبار المتعلقة بالنتائج حتى لحظة ظهورها.