نتيجة الثانوية الأزهرية لجميع أقسامها 2019 .. من خلال موقع الأزهر التعليمي

نتيجة الثانوية الأزهرية، ينتظر الطلبة والطالبات الثانوية الأزهرية النتيجة بفارغ صبر ونتابع معك عزيزي الطالب النتيجة لحظة بلحظة ، وقد انتهى الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات يوم السبت الماضي الموافق 29يونيو ولم يذكر أي طالب وجود أي شكوى أو صعوبة في امتحانات نهاية العام وقد صرح احد المسئولين بالأزهر الشريف ان الامتحانات جاءت في مستوى الطالب العادي وليس المتوسط وكان شيخ الأزهر يتابع سير العملية الامتحانية بنفسه إزالة أي عائق أمام الطلبة حتى يشعرهم بالراحة وعدم التوتر .

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2018-2019:

وقد صرح مساء امس السبت الموافق 06/07/2019 رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الأزهرية “الشيخ احمد عبد العظيم”، عن أن المصححين قد قاموا بالانتهاء من تصحيح جميع مواد الشهادة الثانوية الأزهرية وحاليا تقوم الكنترولات بأعمال المراجعة حتى تفادي وجود خطأ من قبل المصححين وحتى لا يشعر أي طالب بالظلم ، ومن المتوقع إن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في الفترة من 15 يوليو إلي 20 يوليو الحالي على اقصي تقدير بعد أن يقوم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر باعتماد النتيجة .

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019:

وقد وفرت وزارة التربية والتعليم للتعليم الأزهرية اكثر من موقع للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية وهي:

يتم الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للأزهر، ويتم الاستعلام برقم الجلوس

او يمكن الدخول على ا لرابط المباشر لنتائج شهادات الأزهر

ومن الجدير بالذكر وقد بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين قاموا بأداء امتحانات الثانوية الأزهرية عدد 154954 طالب وطالبة لعام 2019 حيث انه قد بلغ عدد الطلبة الذين أدوا الامتحانات في القسم الأدبي 103067 والقسم العلمي عدد 51887 بالإضافة إلي 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.