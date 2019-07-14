نتيجة الثانوية الأزهرية 2018/2019

تم عقده وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامه و أسماء أوائل الثانوية العامه للعام الدراسي 2018 2019 وان نتيجة الثانوية العامه نسبتها مرتفعه وهى 78.6 % عن السنه الماضية 2018 كما تم ده الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف الإعلان عن نتيجة الثانوية العامه الأزهرية بالنسبة 41.٨٧ بالقسم الأدبي والقسم العلمي بالنسبة.

الإعلان عن نتيجة الثانوية العامه الأزهرية

98 والنسبة الكليه49.98 وقال خلال المؤتمر الذي عقده ظهر يوم الأحد مقر مشيخه الأزهر الشريف الأزهر الشريف للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية النتيجة سيتم إعلانها على البوابة الإلكترونية

وينشر الموقع عن اهم التفاصيل عن أسماء الأوائل في الثانوية العامه الأزهرية

احصل الآن على نتيجتك في الثانوية العامه لعام 2019 عن طريق الاسم فقط أو رقم الجلوس وذلك بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم حيث حيث يقوم وزير التربية والتعليم بالإعلان عن أسماء الأوائل في الثانوية العامه وعن نتيجتهم من خلال النسبة المئوية والتخصص إذا كان علمي أو أدبي أو علمي رياضه أو علمي علوم و يتم الإعلان عنها أن موقع وزاره التربية والتعليم أو موقع الوزارة يتم في هذه المقالة متابعه التطورات التابعة لنتيجة الثانوية العامه الأزهرية أو الثانوية العامه لحظه بلحظه و يتم تنزيل الرابط الخاص لتحميل النتيجة بالنسبة للطلاب عند نزول مباشره للإعلان عن نتيجة الثانوية العامه الثانوية العامه الأزهرية لعام 2018/2019 ونرجو لجميع طلابنا النجاح والتوفيق دائما تابع الجديد من خلال هذا الموقع وتطورات الجديدة الخاصة بظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

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