نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني | هنا موعد ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الالكترونية azhar.eg

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني يعلنها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الأيام القليلة القادمة لطلاب شعبتي العلمي والأدبي، وذلك عقب انتهاء الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني، فيما يجري قطاع المعاهد بعدها أعمال تصحيح كراسات الامتحانات بمقرات التصحيح على مستوى الجمهورية، ونستعرض في السطور التالية موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني ورابط الحصول عليها فور ظهورها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس كنترول امتحانات الشهادة الثانوية، في تصريحات صحفية؛ أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تبدأ اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، حيث تتم عملية التصحيح والمراجعة بأربعة مراكز مختلفة على مستوى الجمهورية، لافتًا لأن أعمال التصحيح تستمر لمدة خمسة أيام متتالية، ومن المقرر أن تعلن بعد ذلك نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019 بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب بالكنترولات الرئيسية في مدينة نصر.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

ومن المقرر أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني بعد اعتمادها رسميًا من جانب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وتتاح بعد ذلك عبر موقع “بوابة الأزهر الالكترونية“، والذي يتيح للطلاب والطالبات الاطلاع على نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس، فور اعتمادها وذلك للقسمين العلمي والأدبي.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني يخوض الطلاب والطالبات مرحلة تسجيل رغباتهم فى تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، للقبول بالكليات الأزهرية للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020.