نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019، وفقاً لما أعلنه الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية، سوف يتم إعلانها فى أقرب وقت ممكن ومن المتوقع أن يكون ذلك في منتصف شهر يوليو 2019، خاصة بعد ما أكد الشيخ أحمد عبد العظيم بأن أعمال تصحيح إجابات طلاب الثانوية الأزهرية قد انتهت أوائل الأسبوع الجاري في مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية.

وأشار الشيخ أحمد عبد العظيم بأن مراكز التصحيح في الوجه البحري في محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة وكذلك في الوجه القبلي بمحافظات الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا قد أنتهت فعلياً من أعمال تصحيح إجابات الطلاب في كافة المواد الدراسية وأنه يتم حالياً إجراء أعمال المراجعة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019:-

أضاف الشيخ أحمد عبد العظيم بأن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019، سيتم اعتمادها بعد انتهاء أعمال المراجعة، بعدها يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث أنه فور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر ، سيتم رفعها على الرابط السابق، بعدها يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس.

وهناك طريقة أخرى أمام طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية دور مايو 2019 من خلال القيام بترك الاسم ورقم الجلوس والشعبة في تعليقات الموقع بالأسفل، حيث سنقوم بالرد وعرض النتيجة لتكون أول من يعلم نتيجته.

ويسر القائمين على الموقع تقديم التهنئة لجميع طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية بمناسبة التفوق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.