“نتيجة الثانوية” الأزهرية 2019 | ترقبوا ظهور النتيجة برقم الجلوس

صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأنه من المقترح ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الأسبوع المقبل، وقد تم أداء الامتحانات دون وقوع مشاكل مع الطلبة أو مشاكل واجهت رؤساء اللجان بجميع محافظات الجمهورية، حيث بدأت الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية للقسم الأدبي يوم الأحد 26 مايو الماضي وانتهت يوم 25 يونيو 2019، أما بالنسبة للقسم العلم العلمي بدأت فيه الامتحانات 25 مايو الماضي وانتهت في يوم 29 يونيو 2019، وتم البدء في إجراءات عمليات التصحيح بعدها مباشرة، وسوف نوضح لمتابعي موقع كلمة رابط الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية في التفاصيل التالية.

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عند اعتمادها رسمياً

يتم الدخول للحصول “ نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الطلاب، ثم أدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب، والضغط على أظهار النتيجة.

مؤشرات العينات العشوائية من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019

تم الإعلان من خلال بوابة الأزهر التعليمية بأنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد ووصلت نسب نجاح الطلاب في مادة الإنجليزي إلى 94% بينما بلغت نسبة النجاح في مادة القرآن الكريم حوالى 84% بينما بلغت نسب نجاح الطلاب في الحديث نسبة 77%، وباقي النتائج سيتم أعلانها في المؤتمر الصحفي، وقد بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات 156 ألف طالب وطالبة من بينهم حوالي 104 ألف في القسم الأدبي و 52 ألف في القسم العلمي، ومن يرغب في معرفه نتيجة الثانوية الأزهرية فور أعلانها يتابعنا في التعليقات من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وسنوافيه بالنتيجة فور صدورها، نتمنى كل التوفيق والنجاح للجميع.