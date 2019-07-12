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“نتيجة الثانوية” الأزهرية 2019 | ترقبوا ظهور النتيجة برقم الجلوس

كتب Ahmed Saadفي آخر تحديث
“نتيجة الثانوية” الأزهرية 2019 | ترقبوا ظهور النتيجة برقم الجلوس
نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2019

صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأنه من المقترح ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الأسبوع المقبل، وقد تم أداء الامتحانات دون وقوع مشاكل مع الطلبة أو مشاكل واجهت رؤساء اللجان بجميع محافظات الجمهورية، حيث بدأت الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية للقسم الأدبي يوم الأحد 26 مايو الماضي وانتهت يوم 25 يونيو 2019، أما بالنسبة للقسم العلم العلمي بدأت فيه الامتحانات 25 مايو الماضي وانتهت في يوم 29 يونيو 2019، وتم البدء في إجراءات عمليات التصحيح بعدها مباشرة، وسوف نوضح لمتابعي موقع كلمة رابط الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية في التفاصيل التالية.

نتيجة الثانوية بالأزهر برقم الجلوس 2019
نتيجة الثانوية بالأزهر برقم الجلوس 2019

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عند اعتمادها رسمياً

رابط نتيجة الثانوية بالأزهر 2019
رابط نتيجة الثانوية بالأزهر 2019

مؤشرات العينات العشوائية من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019

تم الإعلان من خلال بوابة الأزهر التعليمية بأنه تم الانتهاء من تصحيح جميع  المواد ووصلت نسب نجاح الطلاب في مادة الإنجليزي إلى 94% بينما بلغت نسبة النجاح في مادة القرآن الكريم حوالى 84% بينما بلغت نسب نجاح الطلاب في الحديث نسبة 77%، وباقي النتائج سيتم أعلانها في المؤتمر الصحفي، وقد بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات  156 ألف طالب وطالبة من بينهم حوالي 104 ألف في القسم الأدبي و 52 ألف في القسم العلمي، ومن يرغب في معرفه نتيجة الثانوية الأزهرية فور أعلانها يتابعنا في التعليقات من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وسنوافيه بالنتيجة فور صدورها، نتمنى كل التوفيق والنجاح للجميع.

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عن الكاتب

Ahmed Saad

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

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