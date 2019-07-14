نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

اعتمد الشيخ “صالح عباس” وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 اليوم الأحد، بعد انتهاء أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات والمراجعة النهائية لهم، حيث بلغت نسبة النجاح هذا للعام الدراسي 2018 _2019 حوالي 49.98% هذه نسبة عامة، بينما بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشعبة العلمية إلي 67.68%، ونسبة النجاح للشعبة الأدبية إلي 41.78%.

أما بالنسبة لنسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية لمعهد غزة في الشعبة الإسلامية بلغت حوالي 93.55 طالب، وطلاب القسم العلمي 77.61.

والجدير بالذكر شارك الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2019 حوالى 154954 ألف بالنسبة للشعبتين العلمي والأدبي، حيث يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 51887، والقسم الأدبي 103067 طالب، بجانب عدد الطلاب في المعهد العلوم الإسلامي 155 طالب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 :-

أتاحت الأزهر رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني لكي يتمكن كل طالب الاستعلام عن النتيجة الخاصة به، من خلال كتابة رقم الجلوس، ثم تظهر درجات كل مادة والمجموع الكلي، وهذا تسهيل على أولياء الأمور للدخول للموقع ومعرفة النتيجة والاطمئنان علي الأنباء، حيث تُعد تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي تُحدد مصير الطالب إذا كان يلتحق بكليات القمة أو المعاهد،

وللاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية يمكنك الضغط على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019 :-

الطالب أحمد بكر محمد عبدالباري – من محافظة الغربية – حصد المركز الأول على القسم العلمي بمجموع 650 ونسبة نجاح 100%.

الطالب محمد السيد خليل محمد المتولي – محافظة الدقهلية – حصد المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع 626 بمجموع 99.37%.

الطالبة هبة فتوح – من الغربية – حصدت المركز الأول للمكفوفين

الطالب أحمد جمال – من محافظة الشرقية – حصد المركز الأول شعبة الدراسات الإسلامية 94 %.

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية هذا العام خضعت تحت إشراف وتنظيم مشيخة الأزهر جيد، وواجه الطلاب بعض الصعوبات في امتحانات الأزهر الخاصة بالقسم “علمي رياضة”، وقام قطاع الأزهر بمراعاة هذه الصعوبات في عمليات التصحيح، وقاموا بتوزيعها على الأسئلة الآخري.