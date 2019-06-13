نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 لجميع الشعب الدراسية من بوابة الأزهر الإلكترونية

بعد انتهاء طلاب وطالبات التعليم الثانوي الأزهري من تأدية امتحانات المواد المختلفة في مختلف الشعب الدراسية سواء ” الشعبة العلمية، أو الشعبة الأدبية”، يزداد معدل بحثهم عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 للدور الأول، وذلك لرغبتهم في الاطمئنان على مستقبلهم بتلك المرحلة الدراسية الانتقالية والهامة للغاية، والتي تعد مفترق طرق بالنسبة لكافة طلاب التعليم الثانوي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

ومن الجدير بالذكر أن كل من طلاب وطالبات الشعبة العلمية في التعليم الثانوي الأزهري كانوا قد بدؤا امتحاناتهم يوم السبت، الموافق 25 من شهر مايو 2019، بكل من مادة الفقه، وكذلك مادة الديناميكا (نظام حديث)، والميكانيكا (نظام قديم)، بينما قد قام طلاب الشعبة العلمية الأزهرية بإنهاء امتحاناتهم يوم السبت، الموافق 29 من يونيو 2019، من خلال مادة التوحيد، وكذلك مادة الصرف.

في حين قد قام كل من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية ببدء امتحاناتهم يوم الأحد الموفق 26 من شهر مايو 2019، بمادة الفقه، ومادة المنطق الحديث، بينما انتهوا من تأدية الامتحانات في المواد الدراسية المختلفة يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو لنفس لعام، وذلك بمادة الأدب والنصوص والمطالعة.

استكمال عمليات التصحيح للثانوية الأزهرية

وفي الوقت الراهن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل متابعة سير عمليات التصحيح على أكمل وجه، وفي أدق صورة ممكنة، فيتم القيام بتصحيح جميع كراسات الإجابة الخاصة بطلاب وطالبات التعليم الثانوي الأزهري، ثم يلي ذلك عملية المراجعة، وتأتي بعد تلك المرحلة مرحلة رصد الدرجات، ويتم مراعاة كافة قواعد الدقة، والحذر، أثناء عمليات التصحيح، ويأتي ذلك نتيجة توجيهات السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف، في ظل الحرص على مدى نجاح سير العملية التعليمية في الأزهر الشريف ودقتها.

ينتظر جميع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري بفارغ الصبر، خلال الساعات القادمة، بمزيج من القلق والخوف، ولا يقتصر القلق على طلاب وطالبات الأزهر فقط، بل ينتشر القلق بين ذويهم، من أجل حرصهم على مستقبل أبنائهم، راغبين في تحقيق آمالهم والالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، محققين طموحاتهم، ورافعين راية الوطن.