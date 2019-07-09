نتيجة الثانوية الأزهرية 2019| موعد المؤتمر الصحفي ومؤشرات نسبة النجاح

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري المؤتمر الصحفي لوكيل الأزهر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019، وتشير النتيجة إلى ارتفاع نسبة النجاح للثانوية الأزهرية عن الأعوام الماضية وذلك بعد تصحيح العينة العشوائية للشعبة العلمية والأدبية لمعرفة المؤشرات المبدئية لنسبة نجاح طلاب الثانوي الأزهري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

اقتربت الكنترولات المخصصة لتصحيح كراسات إجابات طلاب الثانوية الازهرية من إنهاء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات والمراجعة ووضع التقديرات للطلاب، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 في نهاية الأسبوع المقبل وفي منتصف شهر يوليو 2019، ويتم الإعلان عن التنسيق ودرجات القبول في الكليات بعد اسبوع من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية

أكد الشيخ صالح عباس أنه يتم العمل الأن على تصحيح كراسات الإجابات للطلاب مع تحري الدقة الكبيرة في التصحيح وتجميع الدرجات، وأكد أن هذا التأخير في مصلحة الطالب لضمان عدم حودث أي أخطاء وليحصل كل طالب على حقة الكامل في الدرجات، وأن النتيجة سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي يتم تحديده خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية ورفع النتيجة على موقع بوابة الأزهر الذي له الحقي في نشر نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس ويمكنكم متابعة نتيجة الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، وترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال لمعرفة آخر أخبار بوابة الازهر الشريف ومعرفة موعد نتائج الامتحانات وإبلاغكم بالنتيجة فور الإعلان عنها رسمياً.