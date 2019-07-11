نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 | هنا رابط النتيجة برقم الجلوس وموعد امتحانات الدور الثاني

يتابع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019، وذلك بعدما أدوا امتحانات العام الدراسي 2019/2018، وسط أجواء من الترقب والقلق بشأن ظهور النتيجة، والتى من المحتمل أن تظهر خلال الأيام القادمة، حيث يجرى قطاع المعاهد الأزهرية مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس واعلان نسب النجاح، وبعدها تظهر النتيجة عبر موقع الأزهر التعليمي والذي يتيح لطلاب شعبتي العلمي والأدبي الإستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس مع توضيح درجات المواد.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 لن تظهر قبل يوم 15 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن لجنة النظام والمراقبة تعمل بجدية شديدة لإنهاء أعمال النتيجة، بجانب توفير الوقت الكافي لأعضاء الكنترول لإنهاء مراجعة أوراق الإجابات مراجعة دقيقة بأكثر من مرة بحيث يتم التأكد من الدرجات الصحيحة للطالب في جميع إجابته مما يعود ذلك بالنفع على مصلحتهم، موضحًا أن أعمال الرصد والتصحيح لأوراق الامتحانات انتهت منذ أيام قليلة ويجري الآن الإنتهاء من رصد درجات المواد بالكنترولات العامة.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019/2018، يوم 19 أغسطس القادم، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويطبق الأزهر الشريف هذا العام قواعد جديدة “للنجاح أو الرسوب” في امتحانات الشهادة الثانوية.

وفي وقت سابق؛ صرحت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية أن ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية التي خاضها الطلاب هذا العام وبدأت في 5/25 الماضي، مرت بدون أي شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحان، وسط حالة من الهدوء والاستقرار عمت أغلب اللجان بكافة محافظات الجمهورية، ولم يرد للغرفة أى شكاوى من عمليات الغش الجماعي.

وكانت أعمال تصحيح أوراق إجابات الثانوية الأزهرية انتهت يوم السبت الماضي، بكافة مراكز التصحيح الـ 10 لقطاع الأزهر على مستوى الجمهورية، وهى «القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر»، والتى انتهت بشكل سليم دون وجود أي شكاوى أو مخالفات على مستوى هذه المراكز المختلفة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، من خلال “بوابة الأزهر الإلكترونية“، وذلك فور اعتمادها من جانب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإعلانها رسميًا خلال مؤتمر صحفي بحضور قيادات الأزهر، ويتاح بعد ذلك للطلاب الإطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، ومعرفة مجموعة ودرجات المواد.

ويتيح ايضًا قطاع المعاهد الأزهرية لطلابه، إمكانية التنسيق وإتمام مرحلة تسجيل الرغبات بالكليات المتاحة من خلال “بوابة الأزهر الإلكترونية” وذلك عقب انتهاء طلاب الدور الثاني من أداء امتحانات الثانوية الأزهرية.