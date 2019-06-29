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نتيجة الثانوية الازهرية نهاية العام الدراسي 2019 للشعبتين العلمي والأدبي

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
نتيجة الثانوية الازهرية نهاية العام الدراسي 2019 للشعبتين العلمي والأدبي
نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية انتهى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لتبدأ مرحلة البحث عن النتيجة وآخر تطوراتها وموعد اعلانها من خلال الموقع الرسمي لظهور النتائج بوابة الأزهر الالكترونية, ومن خلال هذا المقال سوف نتابع مع جميع طلاب الثانوية الازهرية بجميع محافظات الجمهورية موعد إعلان النتيجة, حيث ذكرت بعض المصادر أنه تم بالفعل تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية الأزهرية جميع المحافظات في عشرة مراكز على مستوى الجمهورية, وتستمر أعمال التصحيح والمراجعة مدة اسبوعين وبعدها يتم الاعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي لوكيل الأزهر الشيخ صالح عباس, إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية الازهرية.

وقد أعلن  وكيل الأزهر أنه تم تصحيح العينات العشوائية في بعض المواد الدراسية وكانت النتيجة مرتفعة حيث بلغت نسبة  نجاح مادة اللغة الإنجليزية إلى 92% , مادة  القرآن الكريم 80% , أما الحديث نسبة 75%، يذكر أن هذه النسب هي نسب تصحيح عينات عشوائية فقط وليست نسب نهائية, وأدى امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها حوالي  154954 ألف طالب وطالبة  من بينهم 103067 طالب وطالبة فى القسم الأدبى، و 51887 طالب وطالبة  بالقسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية ,  حيث بدأ طلاب الشعبة الأدبية يوم  الموافق الأحد 26 مايو 2019  وانتهت  الثلاثاء 25 يونيو.

نتيجة الثانوية الازهرية نهاية العام الدراسي 2019 للشعبتين العلمي والأدبي

أما طلاب الشعبة العلمية قاموا بأداء الإمتحان يوم  السبت 25 مايو 2019 وانتهت السبت 29 يونيو وسيتم اعلان النتيجة بمنتصف شهر يوليو المقبل بجميع المحافظات عبر بوابة الأزهر الالكترونية , ليتم بعدها موعد فتح باب التظلم  لمدة اسبوع للبت فيه في خلال أسبوعين, موعد بداية  امتحانات الدور الثانى, ولمعرفة  الوصول الى النتيجة فور إعلانها اتبع الخطوات التالية.

استعلم عن نتيجة الثانوية الازهرية.

أما في حالة عدم معرفة الوصول الى النتيجة يمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس والتخصص علمي أو أدبي في تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بإرسالها فور الإعلان عنها رسميا في منتصف شهر يوليو.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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