نتيجة الثانوية السودانية 2019 جميع الولايات ورابط معرفة نتيجة الشهادة السودانية للطلاب السودانيين

نتابع معكم نتيجة الثانوية السودانية 2019 في جميع الولايات بالسودان، ويترقب الطلاب السودانيين إعلان نتائج الثانوية السودانية بترقب شديد، فقد انتهوا من آداء امتحانات نهاية العام في شهر مارس الماضي، والجدير بالذكر أن السودان من الدول التي تجعل الفترة الزمنية بين آداء الامتحانات وإعلان النتيجة طويلة جدا، لكن النتيجة ستظهر خلال الأيام القادمة، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج للمزيد من الأخبار حول نتيجة امتحانات الثانوية العامة بالسودان 2019 وكيفية معرفة النتيجة.

نتيجة الثانوية السودانية 2019

تظهر نتيجة الثانوية السودانية 2019 بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتها، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالسودان تعمل بكل جد مع الثانوية العامة السودانية 2019، وسيتم الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية السودانية 2019 قريبا، تابعونا.

نتائج الثانوية السودانية جميع الولايات

تم الانتهاء من تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة بالسودان، وحاليا يتبقى مرحلة واحدة قبل إعلان نتائج الثانوية السودانية وهي رفع كشوف الدرجات الخاصة بالطلاب علي موقع وزارة التعليم السودانية الرسمي حتي يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بكل سهولة.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة بالسودان 2019

يتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بالسودان 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية لجميع الولايات بالبلاد، ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية إلكترونيا عبر الخطوات التالية

الدخول علي الرابط المباشر لموقع وزارة التعليم السودانية تحديد الولاية التابع لها الطالب إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة له الضغط علي زر “معرفة النتيجة”

موعد نتيجة الثانوية السودانية 2019

ذكرت بعض المصادر أن نتيجة الثانوية السودانية 2019 سيتم إعلانها بعد أن يتم إعتمادها رسميا، وذلك خلال منتصف يونيو الجاري، وسنتابع معكم كافة الأخبار حول نتائج الثانوية العامة السودانية

وزارة التربية والتعليم السودانية

بدأت عملية التصحيح يوم 1 ابريل 2019، وضمت 6000 معلم ومعلمة من جميع الولايات، وقد تم اختيار 1500 معلم للقيام باعمال الكنترول، وشارك 400 معلم مراقب و12000 معلم مساعد في عمليات التصحيح، والجدير بالذكر أن المراقبين علي امتحانات الثانوية العامة السودانية كانوا 77000 معلم ومعلمة.

نتيجة الشهادة السودانية

يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار الهامة، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها لمعرفة إذا ظهرت نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.