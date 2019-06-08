نتيجة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس|| جميع الولايات السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تعتبر الفترة ما بين انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية وما بين إظهار نتيجة الثانوية السودانية 2019 فترة طويلة جداً، حيث ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الثانوية السودانية ظهور النتائج علي أحر من الجمر، حيث تم انتهاء امتحانات الثانوية العامة بالسودان في شهر مارس 2019، وإلى هذا الحين والجميع في مرحلة ترقب مُستمر و مُتواصل لظهر نتائج الثانوية السودانية.

نتيجة الثانوية السودانية

تتجه وزارة التربية والتعليم في السودان للعمل المتواصل من اجل إظهار نتيجة الثانوية العامة في السودان لجميع الولايات السودانية، وخاصتاً بعد إن تم الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لجميع دفاتر وأوراق الإجابات الخاصة بالطلبة والطالبات، ولم يبقى إلا المرحلة الأخيرة وهي رفع كشوف الدرجات على الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم السودانية.

نتيجة الثانوية العامة السودانية

يتم إعلان نتيجة الثانوية السودانية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية وذلك لكافة الولايات السودانية،بعد إجازة عيد الفطر وتقريباً قبل منتصف شهر يونيو 2019 .