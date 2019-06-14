“أوشكت” نتيجة الثانوية السودانية 2019 كل الولايات “شهادة الثانوية العامة” برقم التسجيل عبر وزارة التربية بالسودان “قريباً”

نقدم إلى كل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة في جميع الولايات السودانية أخبار إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدور الأول 2019، حيث هناك ترقب كبير من قبل جميع الطلاب والأسر السودانية للاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية 2019، ونحن من خلال موقعنا وكما تعودتم منا دائما على متابعة أخبار نتائج الامتحانات في جميع الدول والبلدان العربية في مختلف الصفوف والمراحل التعليمية سنتابع معكم لحظة بلحظة الموعد النهائي والرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019.

نتيجة الشهادة السودانية 2019

فاصل زمني طويل للغاية يعد من أطول الفواصل الزمنية بيين فترة انتهاء الامتحانات وفترة إعلان النتائج، حيث انتهى طلاب الثانوية العامة السودانية من أداء امتحانات الدور الأول 2019 في نهاية شهر مارس الماضي أي منذ ما يقرب من شهرين تقريبا، وقد أكدت وزارة التربية أن أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات الخاصة بدفاتر الإجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة السودانية 2019 قد انتهت فعليا منذ ما يقرب من أسبوعين تقريبا، وحاليا جاري الانتهاء من أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2019

ما يقرب من 77 ألف معلم ومعلمة شاركوا في أعمال التصحيح الخاصة بأوراق إجابات الثانوية العامة السودانية 2019، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الموعد النهائي والرسمي لإعلان نتائج الشهادة السودانية الدور الأول 2019 سوف يكون في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2019، وسوف نوفر لكم جميع الروابط المباشرة للاستعلام عن النتيجة فور توفرها.