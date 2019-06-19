emis.gov.eg| استظهار نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 عبر بوابة مركز المعلومات وبوابة التعليم الفني قريباً

نتابع معكم كل جديد وحصري حول نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 لكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وتم إدراج الرابط المباشر للاستعلام عن نتائج دبلوم زراعة وباقي نتائج الدبلومات الفنية فور الإعلان عنها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والجدير بالذكر أن نتيجة الدبلوم الزراعي تظهر رسميا عبر بوابة التعليم الفني الثانوي إلكترونيا برقم الجلوس والاسم، وأيضا عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، وذكرت المصادر أنه هناك حوالي 98575 طالب وطالبة أدوا امتحانات دبلوم زراعة 2019 لهذا العام الدراسي، وذلك في 82 لجنة علي مستوي المحافظات وبدأت بالفعل عمليات التصحيح للأوراق الامتحانية لطلاب الثانوية الفنية الزراعية قبل عيد الفطر المبارك، والآن نتابع معكم المزيد حول نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 وأيضا الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلوم الزراعي 2019 الدور الأول لجميع الشعب.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 وذلك لجميع الشعب التالية

المدارس الفنية الزراعية 3 سنوات التعليم المزدوج “إنتاج وتربية اسماك” المدارس الفنية الثانوية المتقدمة الزراعية 5 سنوات المدارس الفنية الثانوية الزراعية 3 سنوات التعليم المزدوج “ميكنة زراعية” المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات شعبة الزراعة المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات شعبة شعبة أمناء المعامل المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص البستنة المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص الصحة البيطرية المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص تربية النحل المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص وقاية المزروعات المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص الألبان المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات تخصص الصناعات الزراعية

نتائج دبلوم زراعة 2019 الدور الأول

ستظهر نتائج دبلوم زراعة 2019 بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب والانتهاء من تقييم الامتحانات العملية الخاصة بهم، وسيتم الإعلان عن نتائج دبلوم زراعة مع نتائج الدبلومات الفنية 2019 بباقي الشعب والتخصصات “صناعي، تجاري، تمريض، فندقي”.

نتيجة الدبلوم الزراعي

ستظهر نتيجة الدبلوم الزراعي بعد الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بالكنترولات في جميع المحافظات، حيث يبتهي التصحيح ثم المراجعة ثم الرصد، ويبدأ الكنترول في تحديد نسب النجاح، ثم يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها، وقبل إعلان النتيجة بيوم واحد علي الأكثر يتم إعلان اسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 الدور الاول للعام الدراسي الحالي، تابعونا للمزيد من التفاصيل حول نتيجة الدبلوم الزراعي الترم الثاني.

نتيجة الثانوية الزراعية

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الزراعية ستتمكن من معرفة درجاتك في جميع المواد في نتيجة الثانوية الزراعية وهي كالتالي:

الألبان _ الآفات الزراعية _ استصلاح الأراضي الصحراوية _ إدارة مشروعات زراعية صغيرة _ الصناعات الغذائية _ الزراعات المحمية _ الدواجن _ التسويق الزراعي _ النباتات الطبية والعطرية _ الميكروبيولوجي _ الفيزياء _ حيوانات اللحم _

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، ونوافيكم بالرابط المباشر للاستعلام إلكترونيا عن نتائج الطلاب.

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طريقة الحصول علي نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة اختيار النوعية “زراعي، صناعي، تمريض، فندقي، تجاري” النقر علي عرض النتيجة للحصول علي نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

موعد ظهور نتيجة دبلوم زراعة

ستظهر نتيجة دبلوم زراعة 2019 في نهاية شهر يونيو الجاري وبموعد أقصاه بداية اول اسبوع من شهر يوليو، تابعونا في هذه المقالة حتى تعرفوا توقيت ظهور النتيجة فور الإعلان عنها.

لم يتم إعلان اية أخبار جديدة عن نتيجة الثانوية الزراعية حتي الآن، تابع المقالة حتي تتعرف علي آخر الأخبار الجديدة والحصرية حول نتائج الدبلومات الفنية وكيفية الاستعلام بارقام الجلوس، كما سنقدم جدول امتحانات الدور الثاني ونتائج الدور الثاني وتنسيق المرحلة الاولي والثانية والثالثة في موقعنا كلمة دوت اورج فتابعونا.

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية “زراعي”، حيث أن النتيجة لم تعتمد ولم تنتهي الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد حتي هذه اللحظة، وسنوافيكم بأسماء الأوائل للدبلومات الفنية لكافة الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام الثلاث والخمس سنوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج حتي لا يفوتكم أي جديد من أخبار نتيجة الدبلومات الفنية أو نتائج الثانوية الصناعية.