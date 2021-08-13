نتيجة الثانوية العامة .. أخر كلام لموعد إعلانها

ينتظر مئات الآلاف من الطلبة وزويهم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021، فبعد أن انتهى طلبة وطالبات قسمي العلمي والأدبي بشهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة من امتحاناتهم منذ عدة أيام، وتتوالى الأخبار والتنبؤات، وأحيانا الشائعات حول مصير وموعد الإعلان الرسمي للنتيجة، ولذلك يحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على الخروج بنفسه من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليؤكد هذا الخير وينفي هذه الشائعة، ويصرح بكل ما هو جديد بشأن النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

من خلال منشورة الأخير والذي كتبه على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك ليلة أمس، بين وزير التعليم أن موعد إعلان النتيجة سوف يكون في الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس الجاري، وأنه سوف يخطر الجميع من خلال صفحته الشخصية أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بموعد المؤتمر الصحفي الذي سيعلن من خلاله صدور النتيجة.

وشدد شوقي على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والتكهنات الغير صحيحة والتي تصدر من مصادر غير رسمية، واختتم شوقي منشورة بأنه لن يتم الإعلان عن النتيجة يوم الأحد القادم كما تقول الشائعات.

مجلس الوزراء يبشر الطلاب بانخفاض مجاميع القبول بالكليات

هذا وقد نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، بيانا أعلنت من خلاله أنه من المتوقع أنخفاض الحدود الدنيا للقبول بمعظم الكيات لهذا العام عن الأعوام السابقة، كما بين البيان أن مؤشرات نسبة النجاح حتى الآن تشير إلى اقترابها من نسبة نجاح العام السابق.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه الرابط الرسمي والذي سيتم طرح نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 عليه فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، من خلال الرابط التالي، هنا، مع أطيب تمنيات أسرة تحرير الموقع لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.