نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2019

صرح خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامه للامتحانات انه يمكن تحديد الموعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 نهاية الأسبوع القادم ، مع الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وصرح أيضاً بأن من المتوقع أن تُعلن بداية الأسبوع القادم.

وصرح أيضاً خالد عبد الحكم أن أعمال تصحيح مواد أول أسبوعين انتهت ، وتصحيح مواد الأسبوع الثالث والرابع قد بدأت ، وبعدها تجري عملية المراجعة وتحديد الأوائل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

كما قال مصدر بوزارة التربية والتعليم انه من الممكن أن تُعلن النتيجة في بداية الأسبوع القادم ، في موعد أقصاه يوم الإثنين 15 يوليو 2019 .

وقال عبد الحكم إن غرفة العمليات المركزية رصدت بعض لجان الشغب خلا امتحانات الثانوية العامه لعام 2019 وأكد أن طلابها ينتظرهم قرارات بإلغاء امتحانهم لعام أو عامين.

كما أنه سوف يُعلن جميع لجان الشغب وعقوباتهم ، ووضح أن لجان الشغب هذا العام كانت 9 لجان ومنها 3 ظهرت لأول مره.

لجنة وزارة التربية والتعليم في نتيجة الثانوية العامة 2019

وأضاف عبد الحكم أن وزارة التربية والتعليم اتخذت إجراء لأول مره وهو أن يتم وضع عضو لجنة إدارة بكل دور من أدوار الشغب ووضح أنه باللجان العادية يوجد عضو واحد يشرف على اللجنة وينقل أي حدث يقع داخل اللجنة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

قال عبد الحكم:

” بالشكل ده بقى عندنا عيون في كل دور بكل لجنه من لجان الشغب وينقلب أي أحداث مُخالفه ويوثقوها ، عشان الإجراءات المتخذة فيما بعد تكون سليمة “.

وقال خالد عبد الحكم أن طلاب الشغب قاموا بمخالفات منها : مُحاولة دخول لجنة الامتحان بالأجهزة المحمولة الممنوعة ، الغش الجماعي ، الاعتداء على المُلاحظين..

وأشار إلى أن جاري رصد الحالات وتحرير محاضر ضدها ، ثم إرسالها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة ومعالجة نتيجة الثانوية العامة 2019.

وبحسب القانون رقم 73 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 , في شأن مكافحة طلاب الشغب أن يُحرم الطالب الذي يغش أو يفعل أي فعل من الأفعال التي تخل بعملية الامتحانات من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويكون راسب في جميع المواد.

وانتهت امتحانات الثانوية العامه يوم الأربع 3 يوليو 2019 بعد أن أدى طلاب شعبة علمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة ” الجبر والهندسة الفراغية “.