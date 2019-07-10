نتيجة الثانوية العامة علمي وادبي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة علمي وادبي يترقب أهالي وطلاب الصف الثالث الثانوي النتيجة بفارغ الصبر بعد المعاناة طوال العام الدراسي لتحديد مصيرهم في المرحلة المهمة القادمة وهي المرحلة الجامعية حيث تعتبر الثانوية العامة من أهم المراحل في التعليم والتي تحدد للطالب الكلية التي سيدخلها فكل طالب يحلم بدخول كلية من كليات القمة فهناك من يحلم بدخول كلية الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو التربية أو الحقوق أو السياسة واقتصاد والإعلام والعديد من الكليات الأخرى وسيتم فتح باب التنسيق للكليات بعد ظهور النتيجة وسنقدم لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي سيتم اعلان النتيجة من خلاله بعد الاعلان عنها في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم بخوص موعد ظهور النتيجة أن الكنترولات اقتربت من الانتهاء من تصحيح ورصد جميع المواد وسوف تظهر النتيجة في الايام القليلة القادمة وأشارت الوزارة أن نسبة النجاح في المواد التي تم تصحيحها كانت جيدة جدا هذا العام وأعلى من العام الماضي وأيضا تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في بعض المواد مثل اللغة العربية واللغة الاجنبية الثانية ومادة الجغرافيا والتاريخ ومادة الكيمياء والفيزياء ونسبة النجاح في هذه المواد كانت جيدة جدا وبالرغم من نسبة النجاح الكبيرة الى أن هذا أثار قلق بعض الطلاب بسبب خوفهم من ارتفاع التنسيق للكليات هذا العام وبالاخص الكليات التي عليها ضغط مثل كليات القمة الطب والهندسة والصيدلة ولكن بحسب التوقعات أن التنسيق هذا العام لن يختلف كثيرا عن العام الماضي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

لمعرفة الوصول إلي النتيجة فور ظهورها اتبع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي لنتائج بوابة الثانوية العامة.

كما يكمنك معرفة التنسيق tansik.egypt تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب للجامعات والمعاهد المصرية.

تحديد الشعبة الخاص بكل طالب علمي علوم علمي رياضة, أدبي

كتابة رقم الجلوس.

في حالة عدم الوصول للبحث عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس والتخصص وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات أسفل المقال و تتمنى لكم أسرة موقع كلمة النجاح والتوفيق.