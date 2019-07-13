ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع برقم الجلوس علمي وأدبي وعلمي رياضة خلال الساعات القادمة

لقد تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي أدبي منذ قليل وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 78.6 % وتعتبر تلك النسبة اعلى من العام الماضي نظرا لمتابعة وزارة التربية والتعليم لسير العملية التعليمية بجميع المدراس على مستوي الجمهورية وسهولة الأمتحانات التي مر بها طلابنا طوال الفترة الماضية، فقد حرص وزير التربية والتعليم كل الحرص على تصحيح كراسات الإجابات بكل دقة لمراعاة مجهود الطلاب مما أدي إلى زيادة نسبة النجاح هذا العام.

نتيجة الثانوية العامة 2019 من اليوم السابع

و نشرت جريدة اليوم السابع عبر صفحتها الرسمية بأنها تملك كافة الحقوق والملكية لنشر نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وأنها حريصا على أن تقدم تلك الخدمة لأبنائها من طلاب الصف الثالث الثانوي كل عام، لذا سوف نستعرض معكم عبر موقعكم كلمة طريقة الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي 2019 برقم الجلوس من اليوم السابع والخطوات اللازم اتباعها للحصول على نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة ويسر ودون عناء.

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صرح الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات أن هناك أكثر من 300 طالب وطالبة قد حصلوا على درجات مرتفعة مما أدي إلى عمل لجنة خاصة للمراجعة مرة أخرى بكل دقة لتصفية هؤلاء الطالب إلى أوائل الثانوية العامة الذين بلغ عددهم إلى 40 طالب وطالبة تم تقسيمهم كالاتى 14 شعبة علمي علوم و10 شعبة أدبي و10 لطلاب علمي رياضة.

وننوه لطلابنا من ابناء الثانوية العامة أن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 الدور الأول سيتم إعلانها من خلال موقع اليوم السابع وموقع الوزارة فقط خلال الساعات القادمة، لذا تابعونا عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتيجة الثانوية العامة.