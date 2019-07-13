ظهرت نتيجة الثانوية العامة من اليوم السابع – للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي

تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة2019 ظهر اليوم السبت وقد بلغت نسبة النجاح بالثانوية لهذا العام 78.6 % نظر لسهولة الامتحانات التى مر بها طلاب الثانوية التى انتهت يوم 3 يوليو الجاري ومنذ انتهاء الامتحانات قامت وزارة التربية والتعليم بتكثيف العمل بجميع الكنترولات والعمل على تصحيح كراسات الإجابات ليلا نهار وتوفي كل سبل الراحة للمصححين حتى يراعي الدقة في عملية التصحيح والمراجعة.

نتيجة الثانوية العامة من اليوم السابع

لقد صرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم بانتهاء جميع الكنترولات من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة وبالفعل عقب الانتهاء تم تحميلها على cd لرفعها عبر موقع الوزارة لاعتمادها، ومن هنا ننتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم ونخبة من المسئولين بالوزارة من بينهم الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات لتكريم أوائل الثانوية العامة 2019 شعبة علمي وأدبي وعلمي رياضة وقد بلغ عدد أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 حوالى 40 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية منهم 14 شعبة علمي علوم و10 طلاب علمي رياضي و10 أدبي.

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لقد نشرت صحيفة اليوم السابع عبر صفحتها الرسمية بأن نتيجة الثانوية العامة 2019 سيتمر ظهورها رسميا عبر موقع اليوم السابع فقط وذلك لفوزها بلمزايدة العلنية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، لذا يمكنكم الآن اعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس من اليوم السابع بعد قليل.