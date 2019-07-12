اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 السبت وإعلانها إلكترونياً الأحد والحصول عليها برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة

تعتمد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم السبت الموافق 13-7-2019 وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة إلكترونياً يوم الأحد الموافق 14-7-2019 حيث يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع وبوابة الثانوية العامة، ومن خلال “كلمة دوت أورج” نرصد لكم روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2019 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيتم انعقاد مؤتمر صحفي موسع بحضور السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور مجموعة من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وذلك للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ ويكون قبلها الكشف عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ برقم الجلوس اليوم السابع

وأعلن موقع اليوم السابع أن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس ستكون متاحه عبر الموقع الإلكتروني الخاص به عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل وقد خصص رابط نتيجة الثانوية العامة حيث أوضح أنه يجب على الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة تسجيل بياناتهم وسيتم وصول النتيجة لهم عبر رسائل نصية.

وقد أوضحت مصادر موثوقة أن نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم سيتم اعتمادها يوم السبت وسيتم إعلانها إلكترونياً يوم الأحد 14-7-2019 حيث ستكون متوفرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع على الإنترنت كما ستكون النتيجة متوفرة في المدارس يوم الإثنين.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019

من خلال الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يستطيع كل طالب وطالبة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، أسرة موقع كلمة دوت أروج تتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام، والجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن نسبة نجاح الثانوية العامة عقب مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019.