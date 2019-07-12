نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع يوفرها للطلاب: برقم الجلوس والاسم رسمياً بعد اعتمادها السبت 13 / 7 / 2019

تعقد وزارة التربية والتعليم المصرية مؤتمر صحفي لإعلان أوائل طلاب الصف الثالث الثانوي العام 2019، كما سيتم الإفصاح عن نسبة الناجح في نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس رسمياً خلال ذلك المؤتمر، علي أن يتم مناقشة تفاصيل النتيجة وكيف جرت عمليات التصحيح في اللجان الإلكترونية التي ظلت قائمة حتي يومنا هذا لسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات، كما حصل علي حق نشر نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع برقم الجلوس، وكذلك موقع نتيجتك، كما سيعلن عنها موقع بوابة الثانوية العامة كما يحدث كل عام.

اليوم السابع يعلن نتيجة الثانوية العامة 2019

جاءت بشائر نسب نجاح طلاب الثانوية العامة مرتفعة هذا العام وذلك لسهولة الامتحانات التي تم الانتهاء منها منذ أسبوعين للقسمين العلمي والأدبي، كما ستصبح نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ برقم الجلوس متاحة لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، كما ستصبح النتائج متوفرة في المدارس يوم الإثنين 15 يوليو 2019، ويجب علي كافة الطلاب الحصول عليها من مدارسهم حتي يتثنى لهم امتلاك الرقم السري لكي يتم الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية وكتابة رغبات المرحلة الأولي التي ستتاح لمدة خمسة أيام.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ بالاسم ورقم الجلوس

سيوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم، وكذلك موقع بوابة الثانوية العامة سيوفر النتيجة كما وفر نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وموقع نتيجتك، وسيمكن لكافة الطلاب الحصول علي النتيجة بعد ساعات قليلة من اعتمادها رسمياً اليوم وإعلان أوائل الصف الثالث الثانوي العام، ونحن بدورنا سنقوم بتوفير النتيجة فور ظهورها، ويمكنكم ترك رقم الجلوس والبيانات الخاصة بكم للرد عليكم بها فور ظهورها.