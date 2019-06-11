من الأمور التي تثير القلق لدى الأسر المصرية هي نتيجة الثانوية العامة 2019، فهناك حالة طوارئ في البيوت التى بها طالب أو طالبة في الصف الثالث الثانوي، وذلك منذ بداية العام وحتى انتهاء الامتحانات، ويزداد القلق والاضطراب مع اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية عن العام الدراسي الثاني ونهاية العام، ولذا فإن وزير التربية والتعليم صرح اليوم مؤكداً بأنه سوف يتم إزالة هذا القلق لدى أولياء الأمور والطلاب، وذلك في نظام التعليم الجديد، وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن طالب الثانوية سيذهب للسينما في ليلة الامتحان، وذلك كناية عن نزع حالة الخوف من الشهادة الثانوية، بدايةً من أولى ثانوي وحتى إتمام المرحلة الثانوية.

نتيجة الثانوية العامة 2019 ترم ثاني “آخر العام”

وبالنزول إلى أرض الواقع سنجد بالفعل أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام 2019 وكل عام تمثل قلقاً كبيراً لدى الطلبة وأولياء الأمور سواءً بسواء، ويأتي هذا القلق من نتائج الثانوية العامة 2019، لأن هذه مرحلة فاصلة تكشف عن ثمرة مجهودات كبيرة مالية وبدنية ونفسية، ومصير الطالبة أو الطالب متوقف على نتيجته ودرجاته، فكم من طالب تخلص من حياته في الأعوام الماضية بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة.

وتبدو نتيجة الثانوية العامة 2019 مبشرة هذا العام، وذلك بعد ظهور المؤشرات الأولية للمواد التي تم انتهاء الامتحانات بها، وعلى رأسها مادة اللغة العربية، وأشارت مصارد مطلعة بالتربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الثانوي في مادة اللغة العربية تشير إلى بلوغ نسبة النجاح 92%، وأضاف المصدر أن عمليات التصحيح تسير بشكل جيد ومنتظم وسوف يتم الإعلان عن النتائج الأولية أول بأول، لطمأنة أبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة.

وحرصاً منا على توفير الجهد والوقت لطلاب الثانوية، فسوف نقوم بنشر نتيجة الثانوية العامة 2019 فور الانتهاء من الامتحانات ورصد الدرجات من خلال هذه الصفحة، والتي يمكنكم متابعتنا من خلالها، وترك رقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر لتكونوا أول من يحصل على نتائج الشهادة الثانوية للعام الجاري 2019 عن نهاية العام، كما يمكنم متابعة آخر أخبار النتيجة والحصول عليها من خلال الضغط على الرابط التالي، وهو موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

نتيجة الصف الثالث الثانوي نهاية العام 2019

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها اضغط هنا واتبع الخطوات التالية.

1- الدخول على الموقع السابق.

2- اختيار النظام.

3- كتابة رقم الجلوس.

4- اضغط على علامة “اظهر النتيجة”.

5- احصل على نتيجتك ودرجاتك بالتفصيل

وتمنياتنا لجميع الطلاب بمزيد من التفوق والنجاج وتحقيق أمانيهم والالتحاق بالجامعة التي ترغبون بها.