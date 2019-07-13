احصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع ووزارة التربية والتعليم

الآن يمكن لطلاب الثانوية العامة 2019، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالإسم ورقم الجلوس وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو عبر موقع اليوم السابع، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2019، بنسبة نجاح زادت عن العام الماضي بنحو 4%، حيث بلغت النسبة هذا العام 78.6%، مقارنة بالعام الماضي والتي كانت 74%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا وطالبة مقسمين: 34 طالبًا وطالبة بالتعليم العام، وطالبان بمدارس المتفوقين STEM، وطالب واحد كفيف، وثلاث طلاب دمج، فيما بلغ عدد الأوائل بشعبة علمي علوم 14 طالبًا وطالبة، و عشرة طلاب بشعبة علمي رياضة وعشرة طلاب ايضًا بالشعبة الأدبية، فيما أجرى الدكتور طارق شوقي، عدة اتصالات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية العامة 2019.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وننشر لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، والتي يتم رفعها خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع “وزارة التربية والتعليم“، حيث يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة الإطلاع على النتيجة من خلاله؛ حيث ينتظر الكثير من الطلاب ظهور النتيجة وسط حالة قلق وترقب شديد من نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وذلك للإطمئنان على نتائجهم.

فيما يتيح ايضًا موقع “اليوم السابع” نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وذلك بشكل حصري من خلاله وفق ما أعلن في بيان رسمي له حول حقوق النشر الحصرية لنتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، مؤكدًا على أحقيته في عرضها دون أي موقع إلكتروني آخر.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم