نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول علمي وأدبي تابع اخبار تصحيح الثانوية العامة وروابط معرفة النتائج برقم الجلوس

تتابعون في هذه المقالة أهم الأخبار الحصرية حول نتيجة الثانوية العامة 2019 للعام الدراسي الحالي الدور الأول 2019-2020، وكيفية الحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها رسميا وموعد ظهور النتيجة لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر من امتحانات نهاية العام الدراسي في أول اسبوع من يوليو، وهذا لجميع الشعب “أدبي، علمي علوم، علمي رياضة”، وبيحث الطلاب والطالبات عن موعد ظهور النتيجة فور انتهائهم من آداء الامتحانات، كما يبحثون عن تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المصرية، وأيضا طرق التقديم والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم لاختبارات القدرات في العديد من الكليات مثل تربية رياضية وفنون تطبيقية وفنون جميلة وغيرهم الكثير، تابعونا للمزيد من التفاصيل.

نتيجة الثانوية العامة 2019-2020

يتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات رسميا عبر رابط بوابة مركز المعلومات في منصة بوابة الثانوية العامة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي الدور الأول والثاني،وذلك عبر رقم الجلوس والاسم، ويتم عرض درجات الطالب في كافة المواد، وإذا حصل الطالب علي أقل من 50% في اي مادة يعتبر راسب ويتوجب عليه حضور امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

تابع أيضا

روابط نتيجة الثالث الثانوي مصر

نتيجة الصف الثالث الثانوي

يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثانوي في نفس الشهر الخاص بانتهاء الامتحانات التحريرية للطلاب في جميع الشعب علمي وأدبي، ويتم الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي للمدارس العربي واللغات الحكومية منها والخاصة، وأيضا لطلاب المنازل.

معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 ادبي وعلمي

يمكنكم معرفة نتائج الثانوية العامة عبر الخطوات التالية

الدخول علي رابط بوابة مركز المعلومات أو بوابة الثانوية العامة اختيار نتائج الثالث الثانوي إدخال رقم الجلوس والمحافظة في الخانات المخصصة لها النقر علي “عرض النتيجة”

اخبار تصحيح الثانوية العامة

أكدت الجهات المسؤولة أنه لم و لن يتم اجراء اي تعديلات على نموذج اجابة امتحان التاريخوالذي يتم على أساسه تصحيح امتحان التاريخ الدور الأول داخل كنترولات الثانوية العامة مؤكدا أنه لا توجد به أى أخطاء وبالتالى لا يحتاج لأي تعديلات، وقد تم توجيه تعليمات إلى مقدرى درجات امتحان التاريخ توصي بضرورة التعامل مع اجابات الطلاب بشكل مرن بحيث يتم قبول اي اجابة توصل الفكرة المطلوبة حتى لو لم تكن بنفس النص المكتوب في نموذج اجابة امتحان التاريخ 2019.