نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس الآن عبر موقع اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم أو رقم الجلوس خدمة ممتازة لمن يرغب في البحث عن نتيجة الثانوية العامة وفقد رقم الجلوس ، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتمادها نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، ويكون الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا في اليوم التالي وهو يوم غد الأحد بمشيئة الله وظهورها في المدارس يوم الإثنين.

نتيجة الثانوية العامة 2019 وقلق وتوتر

ويذكر أن نتيجة الثانوية العامة ذات حساسية لأولياء الأمور والطلاب والطالبات فهي مصير وتحديد مستقبل وكل يرغب في كليات القمة ، مما يعطي شعورا بالقلق والتوتر في أيام الامتحانات وأيام النتيجة وقد حدث أن هناك حالات توتر تسبب في الوفاة وهناك من تسبب له في المرض ، وقد أدى امتحانات الثانوية العامة 2019 قرابة 669 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجاري.

رابط النتيجة عبر موقع اليوم السابع

من خلال الضغط على نتيجة الثانوية العامة تظهر لك صفحة النتائج وما عليك إلا إدخال رقم الجلوس وتظهر لك النتيجة بكل تفاصيلها.

رابط نتيجة الثانوية العامة واستلام المندوبين لها

أما نتيجة الثانوية العامة فكشفت مصادر مسئولة عن استلام مندوبي المديريات التعليمية نتيجة الثانوية العامة يوم غد (الأحد) ليتم إعلانها رسميا في المدارس الثانوية ؛ إذ يستطيع الطالب والطالبة معرفة نتيجة الثانوية العامة من المدرسة ودون أي مقابل مادي ، وتتاح نتيجة الثانوية العامة على الكثير من المواقع الإلكترونية على رأسها موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكنك معرفة النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس بالضغط على كلمة (نتيجتك)، والتي تعلن نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها، أو موقع اليوم السابع الذي أخذ حق نشر نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع من هنا).

نسبة النجاح

وأوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح العامة أعلى عن العام الماضي نسبيا، وبذلك يتضح أن نسبة النجاح سوف تتخطى الـ74% وهي نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في العام الماضي ، مؤكدة أن نسبة المجاميع أيضا مرتفعة عن العام الماضي إنما لم يحصل أي طالب على نسبة 100%، ويتمنى موقع كلمة دوت أورج المزيد من النجاح والتفوق لطلابنا.