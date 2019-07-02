” ترقب ” نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس من بوابة الثانوية العامة المصرية وزارة التربية والتعليم

طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2019 انتهوا من أداء الامتحانات اخر العام الدراسي في يوم امس حيث بدأت وزارة التربية والتعليم المصرية بمتابعة جميع الإدارات التعليمية المسئولة عن تصحيح الامتحانات، في كافة اللجان الامتحانية علي مستوي جميع المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، حيث من المتوقع أعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 نهاية الشهر الجاري، وذلك بحسب ما يتردد علي بعض لسان منسوبي التربية والتعليم، حيث يزداد الخوف والقلق بسبب اقتراب توقيت ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي العام 2019 بقسميها العلمي والأدبي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط بوابة الثانوية العامة المصرية وزارة التربية والتعليم من اجل أن يستطيع جميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس
طلاب الثانوية العامة بجميع الشعب التعليمية سواء كانوا بالقسم العلمي أو الأدبي انتهوا من امتحاناتهم لنهاية العام الدارسي الحالي 2019، حيث من المتوقع أن يبدأ ماراثون تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات بشكل مباشر من اجل الانتهاء من خطة الوزارة الزمنية في ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.
بإمكان جميع الطلاب الصف الثالث الثانوي وكذلك أولياء أمور الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة من خلال زيارة بوابة الثانوية العامة، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.
- بعد الدخول علي لينك بوابة الثانوية العامة التابعة إلى بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم.
- تدوين كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
- نقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة في الخانة الفارغة.
- النقر علي أيقونة عرض النتيجة.
- ستظهر نتيجة 3 ثانوي عام علي الفور بالدرجات والمجموع الكلي.
يمكنكم الحصول علي نتيجة 3 ثانوي عام برقم الجلوس بكل سهولة من خلال كتابة أرقام الجلوس والشعبة والاسم بالكامل وسوف نقوم بالبحث عنها فور الإعلان عنها بشكل رسمي.
التعليقات
الاسم : إيمان وائل شوقى نصار
رقم الجلوس 351027
رقم التليفون 01001172201
فاطمه جمال حسن عبد اللطيف
رقم الجلوس
912712
اكتب تعليقك هنا…160565
رقم الجلوس332991
عايز نتيجة ياسمين علي
عايزه نتيجه رقم الجلوس ٣٥٠٣٨٥٨
خالد ابراهيم محمود حسن محمود
رقم جلوس 629773
الشعبة علمى علوم
اكتب تعليقك هنا…160565
هند على عبد الحفيظ رقم الجلوس ٢٩٦٧٣٤٩