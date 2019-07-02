” ترقب ” نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس من بوابة الثانوية العامة المصرية وزارة التربية والتعليم

طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2019 انتهوا من أداء الامتحانات اخر العام الدراسي في يوم امس حيث بدأت وزارة التربية والتعليم المصرية بمتابعة جميع الإدارات التعليمية المسئولة عن تصحيح الامتحانات، في كافة اللجان الامتحانية علي مستوي جميع المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، حيث من المتوقع أعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 نهاية الشهر الجاري، وذلك بحسب ما يتردد علي بعض لسان منسوبي التربية والتعليم، حيث يزداد الخوف والقلق بسبب اقتراب توقيت ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي العام 2019 بقسميها العلمي والأدبي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط بوابة الثانوية العامة المصرية وزارة التربية والتعليم من اجل أن يستطيع جميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

طلاب الثانوية العامة بجميع الشعب التعليمية سواء كانوا بالقسم العلمي أو الأدبي انتهوا من امتحاناتهم لنهاية العام الدارسي الحالي 2019، حيث من المتوقع أن يبدأ ماراثون تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات بشكل مباشر من اجل الانتهاء من خطة الوزارة الزمنية في ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.

بإمكان جميع الطلاب الصف الثالث الثانوي وكذلك أولياء أمور الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة من خلال زيارة بوابة الثانوية العامة، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

بعد الدخول علي لينك بوابة الثانوية العامة التابعة إلى بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم .

التابعة إلى . تدوين كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

نقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة في الخانة الفارغة.

النقر علي أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر نتيجة 3 ثانوي عام علي الفور بالدرجات والمجموع الكلي.