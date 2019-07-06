نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 القسم الأدبي والعلمي

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، يبحث الطلاب والطالبات في جموع المحافظات المصرية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، لذلك سنقدم لكم زوار موقع “كلمة دوت أورج” الكرام أخر الأخبار التي تتعلق بالنتيجة وكل ما يتعلق بالقطاع التعليمي لإطلاعكم على أخر المستجدات، حيث صرح معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الطلاب والطالبات تسير على النحو المطلوب دون رصد أي مخالفات وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بجميع الشعب في أقرب وقت.

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس:

ونفى الدكتور طارق شوقى ما تردد حول تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 مشير أن لا تزال أعمال التصحيح جارية وعند اقتراب لجان الكنترولات من انهاء عملها ستحدد وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والتعاون مع كافة المديريات موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الثانوية العامة، مطالب الطلاب والطالبات بالتريث والصبر لحين انتهاء كافة أعمال الجهات المختصة مؤكد أن جميع قرارات الوزارة تنصب في مصلحة أبناءها الطلبة.

وكان طلاب الثانوية العامة المترقبين ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بقسمي العلمي والأدبي قد بدأوا تقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 واستمر تقديم الامتحانات حتى يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 يوليو 2019، وقد شرعت لجان الكنترول في جميع أنحاء الجمهورية في مهامها على الفور لانهاء عملية التصحيح والإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 في أقرب وقت ممكن.

بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019:

ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم، والجدير بالذكر أن هذا امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مرت بسلام بالرغم من محاولات بعض الطلاب الغش وتسريب الامتحانات، لكن بفضل إجراءات وزارة التربية والتعليم الحكيمة تم القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني التي تروج لها بعض الجهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت لجان الكنترول قد حررت بعض المحاضر في الطلاب الذين حاولوا الغش داخل لداخل لجان الامتحانات وتسريب الامتحانات وإخال أدوات بهدف استخدامها في الغش وحولتهم للتحقيق.