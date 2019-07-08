نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذه الروابط

نتيجة الثانوية العامة، تعد من أكثر النتائج المؤثرة في حياة الطلاب وأولياء أمورهم لأن المجموع الذي يحصل عليه في نتيجة الثانوية العامة هو المحدد الرئيسي والأساسي في التحاق الطالب والطالبة للدراسة بكلية معينه سواء كان يحب دراسة هذا المجال أم لا، لأن تنسيق الجامعات في مصر يتوقف على مجموع الطالب في الثانوية العامة وليس بناء على رغبته في دراسة مجال معين وهو ما تحاول الدولة جاهدة أن تصل إليه في السنوات المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس:-

تشير الأخبار الواردة من كنترولات الثانوية العامة والتي أعلنها الأستاذ خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2018/2019، بأن نسبة النجاح ستكون مرتفعة، وذلك من واقع نسبة النجاح الفعلية لكل مادة من المواد الدراسية والتي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، وعموما فأن نتيجة الثانوية العامة عادة ما يتم إعلانها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال جريدة اليوم السابع الإلكترونية وجريدة مصراوي الإلكترونية، وعدد من المواقع الإلكترونية الأخري، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم ولزيادة مواردها المالية بإعطاء تلك المواقع الحق في إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد أن يتم اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم.

وفقاً لما أكد عليه رئيس امتحانات الثانوية العامة هذا العام الأستاذ خالد عبد الحكم فإن نتيجة الثانوية العامة ستكون جاهزة أوائل الأسبوع المقبل بعد أن انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح أغلب المواد الدراسية والقيام بأعمال المراجعة والترصيد.

ونحن بدرونا نتمنى لطلبة وطالبات الثانوية العامة التوفيق والنجاح، ومساعدتكم فى الحصول على النتيجة لتكون أول من يحصل عليها، فقط اكتب اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع.