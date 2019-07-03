نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس ” علمي وأدبي”| ترقبوا نتائج الصف الثالث الثانوي 2019

انتهى جميع الطلبة والطالبات من امتحانات الثانوية العامة التي دامت أكثر من ثلاثة أسابيع، ويتطلع الكثيرين سواء من الطلاب أو أولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية التي إعتاد عليها الطلاب من قبل، وعلى سبيل المثال موقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع وفيتو ومصراوي والوطن وبوابة نتائج الثانوية العامة وغيرهم من المواقع، لذا نتقدم عبر هذا المقال بنقل متابعة لأعمال تصحيح امتحانات جميع المواد الدراسية ” سواء الفرع العلمي أو الأدبي “.

نتيجة الثانوية العامة 2019

يبدأ جميع الطلاب في التقاط أنفاسهم بعدما انتهت امتحانات الثانوية العامة، وكان ختام المواد الدراسية الممتحنة اليوم مع مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة، ومرت جميع امتحانات الثانوية العامة بين القبول والرفض وفقا لآراء الطلاب حول مستوى الأسئلة الموضوعة، لكن لم تتلقى وزارة التربية والتعليم أى شكاوى حول كثير من المواد وإنما فقط بعض النقاط الفارقة بين الطالب وآخر.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019

وأضافت جميع المصادر الأخبارية أن وزارة التربية والتعليم نجحت هذا العام في السيطرة على جميع المواقع الإلكترونية التي تساعد في عمليات الغش وضياع مجهود الكثير من الطلاب، وتم معاقبة جميع الطلاب والمعلمين المساهمين في تلك الجرائم وتغريم كل منهم بالآلاف.

أخبار نتائج الثانوية العامة 2019 وزارة التربية والتعليم

صرح مدير غرفة امتحانات الثانوية العامة أن جميع أعمال تصحيح كل مادة من مواد الثانوية العامة تبدأ مباشرة عقب انتهاء المادة الممتحن بيوم، ولذلك لن تستغرق عمليات تصحيح المواد فترة طويلة، وخلال الأيام القليلة الماضية سيتم نشر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.