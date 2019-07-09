موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس أدبي وعلمي (مؤشرات نسبة النجاح)

ننشر لكم من خلال هذا التقرير عبر موقعنا “كلمة” إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس وفقًا لما جاء من المصادر الموثوق بها داخل وزارة التربية والتعليم، ووفقًا لما ورد أن النتيجة سوف تكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من التصحيح وأعمال الكنترول والمراجعة في جميع المحافظات، وعلي حسب ما جاء من أنباء أن مطلع الأسبوع القادم سوف تنتهي عملية التصحيح وتبدأ عملية المراجعة وأعمال الكنترول.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019

ومن الجدير بالذكر أنه تم أخذ مجموعة من العينات العشوائية لبعض المواد، وسجلت نسبة النجاح نسبة مرتفعة للغاية، وجاءت النسبة كما يالي :-

بلغت نسبة النجاح في الفيزياء نحو 85% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الاستاتيكا نحو 85% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في التاريخ نحو 78% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الأحياء نحو 91.5% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الجغرافيا نحو 94% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في علم النفس والاجتماع نحو 95.5% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الفلسفة والمنطق نحو 94.1% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الكيمياء نحو 83% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في اللغة العربية نحو 95% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية نحو 90% للعينة العشوائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع المقبل، ويتنظر النتيجة الطلبة الطالبات علي أحر من الجمر، ويتم عقد مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة التربية والتعليم من أجل اعتماد النتيجة رسميًا من قبِل وزير التربية والتعليم، والإعلان عن أوائل الطلبة والطالبات.