ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذه الروابط

فى إطار متابعتنا لنتيجة الثانوية العامة دور أول 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتهاء أعمال التصحيح في كافة كنترولات الثانوية العامة لكافة المواد الدراسية المقررة على الشعب الثلاث وهي شعبة العلمي علوم وشعبة العلمي رياضيات والشعبة الأدبية، وأنه يتم حالياً إجراء عمليات المراجعة والتي تعد من أطول المراحل التي يتم إجراؤها في كافة كنترولات الشهادات العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر رابط وزارة التربية والتعليم:-

نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف يتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين المقبلين وهناك توقعات بأن يتم إعلان أسماء الأوائل يوم السبت المقبل، ويمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي، والذي يتم من خلاله رفع نتيجة الثانوية العامة كل عام وهو رابط بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الاستعلام من خلاله باستخدم رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر روابط مصراوي واليوم السابع :-

عادة ما يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة على أكثر من مواقع إلكترونية شهيرة وتكون صاحبة الحقوق في نشر النتيجه وهو رابط اليوم السابع ورابط مصراوي، كما يمكن ظهور نتيجة الثانوية العامة على روابط إلكترونية أخري إلا أن جريدتي اليوم السابع ومصراوي الإلكترونية تعد الأشهر من بين المواقع الإلكترونية.

كذلك يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية من خلال كتابة رسالة أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بالتواصل معكم وعرض النتيجة بعد اعتمادها.

مع أطيب التمنيات لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة التوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.