ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذه الروابط

نتيجة الثانوية العامة 2019، ساعات قليلة ويتم الإعلان عنها، بعدما أعلنت كنترولات الثانوية العامة بانتهاء أطول مرحلة من المراحل اللازمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وهي مرحلة التصحيح، وأن الكنترولات تقوم حالياً بأعمال المراجعة لكراسات الإجابات للتأكد من أنه تم تصحيح جميع الإجابات الموجودة بورقة الإجابة وكذلك وجود درجة لكل إجابة وبما يتماشى مع نموذج الإجابة لكل مادة من المواد المقررة على طلاب الثانوية العامة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 وعدد الأوائل هذا العام:-

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والمنتظر أن يكون موعده يوم السبت أو الأحد المقبلين في تمام الساعة العاشرة صباحاً للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، بعدها سوف يتم رفع نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، لكي يعرف كل طالب درجاته التي حصل فى كافة المواد، خاصة وأن المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات سوف تبدأ مباشرة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2019:-

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بأن قائمة الأوائل فى الثانوية العامة سوف تتكون من 33 طالب وطالبه موزعين بالتساوي كالتالي :- 10 طلاب من شعبة العلمي علوم، 10 طلاب من شعبة العلمي رياضيات، 10 طلاب من الشعبة الأدبية، وطالب من مدارس المتفوقين وطالب أخر من الدمج وطالب من مدارس المكفوفين.

نتيجة الثانوية العامة عبر اليوم السابع:-

ستقوم جريدة اليوم السابع بعرض نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ويمكن للطالب باستخدام رقم الجلوس معرفة نتيجته بالثانوية العامة وأيضاً ترتيبه على مستوى الجمهورية من بين الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

ويسر أن نساعدكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة في الحصول على النتيجة فقط أترك تعليق بالأسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس.