نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس .. موعد إعلان نتائج ثانوية عامة الدور الاول جميع المحافظات

اقترب إعلان أسماء أوائل ثانوية عامة ،2019 وحين الإعلان وتكريم أوائل الجمهورية للصف الثانوي العام يتم بعد ذلك الإعلان عن نتائج ثانوية عامة 2019 في جميع المواقع الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث تم اليوم الانتهاء من رصد جميع المخالفات التي تمت أثناء تأدية امتحانات ثانوية عامة طوال الفترة الماضية، والتي قد تعدت حاجز 1000 واقعة ومحضر غش وتعدى على المراقبين والملاحظين، وسوف يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور/ طارق شوقي، بالحديث عن تلك الوقائع ونتائج التحقيق بها من خلال مؤتمراً صحفياً سوف يتم أنعاقده وقت إعلان النتيجة.

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– جميع روابط الاستعلام عن نتائج ثانوية عامة العلمي والأدبي 2019.

– رابط وزراة التربية والتعليم لنتائج 3 ثانوى الدور الاول جميع المحافظات.

موعد إعلان نتائج ثانوية عامة 2019:

انتهت اليوم الخميس جميع الكنترولات الثانوية من تصحيح أوراق إجابات ثانوية عامة، العلمي والادبي للصفين الثاني الثانوي ونتائج الصف الثالث الثانوي 2019، ويتم حالياً رصد درجات الطلاب والمراجعة حيث صرحت بعض المصادر المسؤوله بالمدارس الثانوية أن عملية تصحيح الدرجات سارت على نحو جيد، وقام المدرسين بتقدير درجات الطلاب في جميع المواد ويتم حالياً مراجعة وتجميع درجات الطلاب، وسوف يتم الانتهاء تماماً من رصد الدرجات في منتصف الأسبوع القادم، ثم يتم تجهيز قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ليتم اعتمادها بعد ذلك من الدكتور طارق شوقي، والتي من المحتمل إعلانها خلال نهاية الأسبوع القادم.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج ثانوية عامة:

نقدم لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم، الذي سوف يكشف قريباً عن نتائج الطلاب والاستعلام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة وقد أوصي وزير التربية والتعليم جميع الكنترولات بأنحاء الجمهورية، بضرورة أخذ الوقت الكافي للمراجعة قبل إرسال النتائج النهائية لموقع بوابة مركز المعلومات.