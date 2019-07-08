نتيجة الثانوية العامة 2019|| برقم الجلوس نتيجة التوجيهي 2019 “الإنجاز” فلسطين “غزة والضفة الغربية”

نتيجة الثانوية العامة 2019 التوجيهي، أعلنت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن نتيجة الثانوية العامة 2019 “التوجيهي” للفرعين الأدبي والعلمي برقم الجلوس سيتم الإعلان عنها في 17 يوليو الجاري، حيث سيعقد وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني مؤتمر صحفي ليعلن من خلال أسماء الطلاب المتفوقين في القسمي الأدبي والعلمي في قطاع غزة والضفة.

نتيجة التوجيهي 2019 الإنجاز برقم الجلوس:

حالة من التوتر والقلق تسيطر على الشارع الفلسطيني وخاصاً الشارع الغزي المترقبين بكل قلق وخوف شديد لحظة صدور نتيجة التوجيهي 2019 “الإنجاز” الفرع الأدبي والعلمي في قطاع غزة، حيث عاني طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019 في قطاع غزة من أوضاع انسانية سيئة للغاية في ظل تفاقم أزمة الكهرباء فأكد الطلاب أن هذه الأزمة تؤثر بشكل كبير على دراسة وتقديم الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2019 التوجيهي في قطاع غزة والضفة:

أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019 تقديم امتحانات “الإنجاز 2019 في 30 يونيو واستمرت عملية تقديم الامتحانات على مدار أسبوعين، وقد عاني الطلاب من صعوبة بعض الامتحانات على رأسها امتحان اللغة الإنجليزية والكيمياء للقسم العلمي، وبشرت وزارة التربية والتعليم أبناءها الطلاب أن نسبة النجاح في امتحان التربية الإسلامية عالية جداً، وأيضاً نسبة النجاح في اللغة العربية الورقة الأولى جيدة.

وقد صرح البروفسيور مروان عورتاني أن نتيجة التوجيهي 2019 برقم الجلوس سيتم نشرها قريباً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مؤكد أن النتائج ستظهر في جموع أنحاء فلسطين “الضفة الغربية وقطاع غزة” معاً، وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن جميع أسماء الطلاب المتفوقين على مستوى فلسطين وسيتم تكريم طلاب الضفة من قبل الوزارة.