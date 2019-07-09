نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم .. التعليم تحدد موعد ظهورها

نتيجة الثانوية العامة ، ينتظر طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ صبر حيث انتهى الطلبة الأسبوع الماضي من أداء امتحانات نهاية العام ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الثانوية العامة ورابط الاستعلام عنها، وسنتابع عزيزي الطالب معك لحظة بلحظة أي أخبار بخصوص نتيجة الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة :

وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة قد أوشكت على الانتهاء من تصحيح بوكليت الثانوية العامة وان نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر في منتصف الأسبوع المقبل بعد أن يكون وزير التربية والتعليم قد قام باعتمادها وكالعادة سوف يقام مؤتمر صحفي وسوف يعلن وزير التعليم عن نسب النجاح لطلبة الثانوية العامة وأسماء أوائل الطلبة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019:

ويمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك اسفل المقالة وسوف يقوم الموقع بمساعدتك وإرسال النتيجة لك عبر الايميل الخاص بك.

ومن الجدير بالذكر أن النتيجة سوف تتضمن عدد 33 طالبا من أوائل الطلبة حيث سوف تتضمن من كل شعبة 10 طلبة بالإضافة إلي طالب من مدارس المتفوقين وطالب من المكفوفين، وتتمنى أسرة الموقع دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات .