نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والأسم عبر موقع اليوم السابع والتربية والتعليم

نقدم لكم في هذه المقالة،نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 -2019، علي الرابط الرسمي لموقع اليوم السابع، صاحب الحقوق الحصرية للنتيجة هذا العام، بعد أيام من الإنتظار والترقب للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج إمتحانات إتمام المرحلة الثانوية العامة .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 13- 7- 2019، نتيجة إمتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، كما قام بتهنئة أوائل شهادة الثانوية العامة، خلال إتصال تليفوني بهم لتهنئتهم لتفوقهم في أهم المرحل الدراسية، يأتي هذا الإعتماد وسط حالة التوتر والقلق بين الطلاب والطالبات وأسرهم، الذين ينتظرون الإعلان الرسمي عنها، وباتوا يبحثون بكثافة عن المواقع الإلكترونية التي ستقوم بنشر النتائج، ويتابع الموقع مع طلاب وطالبات الثانوية العامة ظهور النتائج.

إعلان نتائج الثانوية العامة 2019:

في تصريح مقتضب لعدد من المواقع الإخبارية، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتيجة بشكل رسمي يوم اليوم الأحد الموافق 14- 7- 2019، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، وعقب ذلك سيتم رفعها على موقع الوزارة والمواقع صاحب الحقوق الحصرية لنتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019.



وأوضحت مصادر المطلعة بوزارة التربية والتعليم، إنه يوم الإثنين المقبل الموافق 15- 7- 2019 سيتم إعلان النتيجة بكافة المدارس بمحافظات الجمهورية، وفي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16- 7- 2019 سوف تفتح الوزارة باب التظلمات أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم، على أن تعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، خلال شهر أغسطس المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 :

خلال ساعات ستقوم وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الثانوية العامة على موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي والتابع للوزارة، حيث يستطيع جميع الطلاب والطالبات الحصول على درجاتهم في الامتحانات برقم الجلوس الخاص بهم، بكل سهولة ويسر.

ونقدم لكم رابط النتيجة من موقع اليوم السابع، صاحب الحقوق الحصرية لنتيجة الثانوية العامة 2019، وهناك عدة خطوات يجب إتباعها أثناء الحصول علي النتيجة منها، كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة وثم الضغط علي عرض النتيجة .

ويتقدم موقع كلمة دوت أورج، بأجمل التهاني لأبنائنا الطلاب الناجحين في المرحلة الثانوية العامة لعام 2019، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والعمل علي الإرتقاء والنهوض بالوطن .