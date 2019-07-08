نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

قال رئيس امتحانات الثانوية العامة والمسئول عن كنترولات الثانوية العامة الأستاذ خالد عبد الحكم، أن كنترولات الثانوية العامة قد انتهت من تصحيح امتحانات الثانوية العامة، وأنه بنهاية الأسبوع الجاري سوف تتمكن كنترولات الثانوية العامة من الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد لدرجات الطلاب، والتي من خلالها يتم تحديد نسبة النجاح وأسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان أسماء الطلاب الأوائل قبل إعلان النتيجة بنحو 24 ساعة، ثم يتم في اليوم الثاني عقد مؤتمر صحفي يترأسه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعلن فيه عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، بعدها يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر عدة روابط وهي وزارة التربية والتعليم ومجموعة من المواقع الإلكترونية الأخرى مثل اليوم السابع ومصراوي وفيتو وغيرها من المواقع الإلكترونية الأخرى، كذلك يمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية من خلال موقعنا عن طريق كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالأسفل، حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

وفي ذات السياق قال خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بأن كافة لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية لديها علم بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك حتى لا يتم الاستعجال في أعمال التصحيح والمراجعة ولكي يحصل كل طالب على حقه.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019.