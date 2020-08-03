“نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس” أصبحت هذه الجملة ترند على محرك البحث جوجل بسبب كثرة البحث عنها، حيث صرح مدير الإدارة العامة للامتحانات خالد عبد الحكم بأن وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي سوف يقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا الثلاثاء سوف يتم إعلان أسماء الأوائل والنتيجة سوف تظهر ظهر الغد بجميع المدارس، الجدير بالذكر أن جميع لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة قد انتهت من أعمالها يوم الخميس الماضي لجميع المواد الدراسية والتي يبلغ عددها 19 مادة امتحانية.

نتيجة الثانوية العامة 2020



بالفعل انتهت كنترولات الثانوية العامة المصرية من جميع أعمالها في القطاعات الرئيسية بالجمهورية وهم كالاتي: قطاع في محافظة القاهرة، وقطاع بمحافظة الإسكندرية، وقطاع بمحافظة أسيوط، وقطاع بمحافظة المنصورة، كما أضاف خالد عبد الحكم بأن طلاب قسم العلمي علوم حققوا درجات أعلى من باقي الأقسام، يليهم طلاب قسم العلمي رياضة ثم يليهم القسم الأدبي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020



الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة المصرية قد انتهت يوم 27 يوليو الماضي، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدو الامتحانات حوالي 696 ألف طالب وطالبة وسوف يتم رفع النتيجة من خلال موقع بوابة الثانوية العامة، حيث سوف تقوم الوزارة بتوفير رابط إلكتروني يمكن للطالب أو ولي الأمر الدخول من خلاله وإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على النتيجة وسوف تظهر فور رفعها رسميا ويمكنك الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط.