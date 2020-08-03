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نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

بواسطة نورهان محمد
نتيجة الثانوية العامة 2020 نتيجة الثانوية العامة 2020

“نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس” أصبحت هذه الجملة ترند على محرك البحث جوجل بسبب كثرة البحث عنها، حيث صرح مدير الإدارة العامة للامتحانات خالد عبد الحكم بأن وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي سوف يقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا الثلاثاء سوف يتم إعلان أسماء الأوائل والنتيجة سوف تظهر ظهر الغد بجميع المدارس، الجدير بالذكر أن جميع لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة قد انتهت من أعمالها يوم الخميس الماضي لجميع المواد الدراسية والتي يبلغ عددها 19 مادة امتحانية.

1 نتيجة الثانوية العامة 2020
2 رابط نتيجة الثانوية العامة 2020
3 شاهد الفيديو:

نتيجة الثانوية العامة 2020

بالفعل انتهت كنترولات الثانوية العامة المصرية من جميع أعمالها في القطاعات الرئيسية بالجمهورية وهم كالاتي: قطاع في محافظة القاهرة، وقطاع بمحافظة الإسكندرية، وقطاع بمحافظة أسيوط، وقطاع بمحافظة المنصورة، كما أضاف خالد عبد الحكم بأن طلاب قسم العلمي علوم حققوا درجات أعلى من باقي الأقسام، يليهم طلاب قسم العلمي رياضة ثم يليهم القسم الأدبي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة المصرية قد انتهت يوم 27 يوليو الماضي، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدو الامتحانات حوالي 696 ألف طالب وطالبة وسوف يتم رفع النتيجة من خلال موقع بوابة الثانوية العامة، حيث سوف تقوم الوزارة بتوفير رابط إلكتروني يمكن للطالب أو ولي الأمر الدخول من خلاله وإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على النتيجة وسوف تظهر فور رفعها رسميا ويمكنك الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط.

شاهد الفيديو:

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية إلى العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية.

درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الحدث اليوم وقناة الصحة والجمال الفضائية.

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