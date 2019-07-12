نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

ساعات قليلة ويسدل الستار عن نتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن أن نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف يعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، على أن يتم إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي ستعقده الوزارة من اجل ذلك صباح الاحد 14 يوليو 2019 لتكون بعدها نتيجة الثانوية العامة متاحة للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2019:-

بعد أن ينتهي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، بعدها بساعات قليلة يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط بوابة الثانوية العامة والذي سيتم تفعليه للأعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019، وبصفة عامة فإن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة أمام الطلاب فى المدارس يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019، حيث سيعلن في ذلك اليوم الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات.

ويمكن للطلبة والطالبات في الثانوية العامة الحصول على النتيجة عن طريق ترك تعليق بالاسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنتواصل معكم ونعرض النتيجة بعد إعلانها من قبل الوزارة.

من جهة أخري فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن كنترولات الثانوية العامة قد انتهت بشكل كامل من أعمال نتيجة الثانوية العامة، حيث تم طبعها على أكثر من CD، لتقوم وزارة التربية والتعليم بإرسالها للمواقع الالكترونية التي لها الحق في عرض النتيجة للطلاب بجانب الرابط الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم.

ووفقاً لما هو صادر من تقارير من كنترولات الثانوية العامة فإن نسبة النجاح هذا العام فى نتيجة الثانوية العامة ستكون أعلي من العام الماضي، وأن هناك ارتفاعاً في المجاميع الأعلي من 90%.