أخيراً وبعد طول انتظار، اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6% وذلك في حضور مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2019، حيث قام السيد الوزير الدكتور طارق شوقي بالاتصال هاتفياً بالطلاب الأوائل في الثانوية العامة لهذا العام وعددهم 40 طالب وطالبه من مختلف محافظات الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم

وفقا لما أكد عليه الأستاذ خالد عبد الحكم فإن نتيجة الثانوية العامة 2019 ستعلن خلال الساعات المقبلة على الموقع الإلكتروني رابط بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم ، حيث يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 وبالدرجات برقم الجلوس من خلال الرابط السابق.

نتيجة الثانوية العامة 2018 عبر رابط اليوم السابع:-

أصدرت جريدة اليوم السابع منذ قليل بأنها صاحبة الحق الحصري في بث نتيجة الثانوية العامة 2019، ولهذا فقد أعلنت الجريدة بأنه يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي أو القيام بإرسال رسالة تتضمن الاسم ورقم الجلوس عبر رقم معلن على الموقع الإلكتروني للجريدة، حيث ستقوم بالإعلان عن النتيجة، لتكون أول من يحصل عليها بعد أن حصلت جريدة اليوم السابع وبشكل حصري على النتيجة.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الثانوية العامة التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.