نتيجة الثانوية العامة 2019 تتأكد توقعاتها بعد إعلان نتيجة العينة العشوائية لعلم النفس

أخبار كثيرة وتصريحات عديدة يتم تداولها في الفترة الأخيرة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر، وبرغم أن الكثيرون قد لا يقتنعون بالتصريحات التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر إلا أن لغة الأرقام تبقى هي الفيصل، ويتم الاستدلال بها على صحة تلك التصريحات فمنذ أقل من 24 ساعة أطلق أحد مسئولي كنترول الصف الثالث الثانوي تصريحًا أكد من خلاله أن النتيجة هذا العام سوف تكون أفضل من الأعوام الماضية، وكانت بالفعل نتائج العينات العشوائية تسير في هذا الاتجاه حيث جاءت متفوقة على النسب التي تم تحقيقها العام الماضي.

عينة علم النفس تؤكد ما تردد بشأن نتيجة الثانوية العامة 2019

تم تصحيح 10 آلاف و351 ورقة كعينة عشوائية لمادة علم النفس القسم الأدبي، وجاءت النتائج مبشرة ولتؤكد ما سبق ذكره، حيث نجح تسعة آلاف و 888 طالبة وطالبة بنسبة 95.5% وحصل 473 على الدرجة النهائية، كما جاءت درجات الطلبة الأخرى جيدة وتنحصر ما بين الفوق متوسطة والممتازة، وجدير بالذكر أن تلك الأرقام تتفوق عما تم تحقيقه في العام الماضي في مادة علم النفس، والتي تُعد استكمالاً لنفس اتجاه بقية المواد، والتي حققت نفس الأمر حيث تخطت نسب النجاح في عيناتها العشوائية وعدد الطلاب الحاصلون على الدرجة النهائية ما تم تسجيله العام السابق.

هذا وتشير الدلائل إلى أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف يكون أحد أيام 16 أو 17 أو 18 يوليو الجاري، ويتم إعلانها بشكل رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم، وفي إطار ذلك وجه المسئولين تحذيرًا للطلبة والطالبات بعدم الانسياق وراء الصفحات والتطبيقات المجهولة والتي تطالبهم بوضع بياناتهم لتسريب النتيجة لهم، مؤكدة أنهم يهدفون إلى ابتزاز الطلبة وخداعهم وأن درجات الطلبة لن يحصل عليها أي شخص قبل إعلانها رسميًا.

ومن المعروف أن امتحانات الثانوية العامة قد بدأت من السبت الموافق 8 يونيو وانتهت يوم الأربعاء 3 يوليو، وقد خاض امتحانات هذا العام 669 ألفاً و749 طالبا وطالبة، ولم تحدث أي مشاكل أو شكاوي خاصة فيما يتعلق بتسريب الاختبارات كما حدث في الأعوام الماضية.