“نتيجة الثانوية” العامة 2019 | ترقبوا ظهور النتيجة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من الطلاب عن موعد ظهور النتيجة، فسيتم أعتماد “نتيجة الثانوية العامة” 2019 بجميع الأقسام بداية من العلمي علوم والعلمي رياضة والقسم الأدبي بداية من يوم السبت الموافق 13 من شهر يوليو الجاري داخل جميع محافظات الجمهورية، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع الوزارة، وسيتم أعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019 الدور الأول من خلال رابط الوزارة بالمثل كما حدث بالعام السابق، وسنوضح رابط ألاستعلام عن النتيجة في التفاصيل الأتية.

موقع الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2018-2019

يقوم جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة موقع نتيجة الثانوية العامة لعام 2019، ثم يقوموا بكتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب، ثم تحديد الشعبة العليمة أو الأدبية، ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة للقسم العلمي والأدبي 2019

من المحتمل وفق ما أعلن الدكتور طارق شوقي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2019 بأنه سيتم أعلان أوائل القسم العلمي والقسم الأدبي علي مستوي الجمهورية أولاً ثم يأتي ظهور باقي النتائج لجميع الطلاب علي موقع الوزارة إلكترونياً، كما يسعدنا من خلال موقعنا المتميز مساعدة جميع الطلاب في معرفة نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019 من خلال ترك التعليقات يكتب فيها أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب مع تحديد القسم العلمي أو ألأدبي، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.