نتيجة الثانوية العامة 2019 تُعطي مؤشرات جيدة جداً بعد إعلان نتيجة العينة العشوائية لأصعب المواد العلمية والأدبية

نتيجة العينة العشوائية لأصعب المواد العلمية تُعطي مؤشرات جيدة عن نتيجة الثانوية العامة 2019، وينتظر طلاب الثانوية العامة الإعلان الرسمي عن النتيجة ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على مستقبل طلاب الثانوية العامة ومعرفة الوجهة المُقبلة للمرحلة التعليمية الجديدة والانتقال إلى التعليم الجامعي.

وبعد أن تم الانتهاء من تصحيح 90% من العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة بدأت وزارة التربية والتعليم في الإعلان عن المؤشرات الكبيرة التي تضيف التفاؤل لطلاب الثانوية العامة، وكانت نسبة نجاح العينة العشوائية لمادتي الكيمياء والجغرافيا جيدة جداً رغم صعوبة المادتين، وحقق الطلاب نجاح بنسبة 94.9% في مادة الجغرافيا وحصول 430 طالب على الدرجة النهائية، وكانت نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الكيمياء 83.4% وحصل 992 طالب على الدرجة النهائية في الكيمياء.

موعد نتيجة الثانوية العامة

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وذلك بعد انتهاء الامتحانات في 3 يوليو 2019، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اعمال التصحيح وتجميع الدرجات في الاسبوع الأخير من شهر يوليو على أقصى تقدير ويتم بعدها الإعلان الرسمي عن المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه وزير التربية والتعليم عن نسبة نجاح الشعبة العلمية والشعبة الأدبية ونتائج أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية ويعلن عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع بوابة الثانوية العامة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة

من المتوقع أن لا يكون هناك اختلافات كبيرة في التنسيق عن العام الماضي إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة يمكنكم الاضطلاع على تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي لمعرفة الدرجات التي يحتاجها الطلاب لدخول الكليات المتاحة.