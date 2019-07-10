نتيجة الثانوية العامة 2019 تُعطي مؤشرات جيدة وارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي

ينتظر طلاب الثانوية العامة المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والذي يتم فيه الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ونسبة نجاح الطلاب في المرحلة الثانوية العامة للشعبة العلمية والادبية، والإعلان عن اوائل الطلاب في المؤتمر الصحفي،

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنه تم انتهاء تصحيح العينة العشوائية تُعطي مؤشرات جيدة عن نتيجة الثانوية العامة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة نجاح الطلاب في الشعبة العلمية والأدبية عن العام الماضي بعد تصحيح 90% من العينة العشوائية، وكانت أبرز المواد المُبشرة مادتي الكيمياء والجغرافيا.

موعد نتيجة الثانوية العامة

أكد مدير الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة الدكتور خالد عبد الحكم أن كنترولات الثانوية العامة سوف تنتهي من تصحيح كراسات إجابات امتحانات الثانوية العامة مع نهاية هذا الاسبوع، وستكون النتيجة متاحة خلال الأسبوع القادم بعد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم والإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع المقبل على اقصى تقدير، والمؤشرات الأولية لنسبة النجاح ترتفع بنسبة 2% عن نتيجة العام الماضي وتتخطى حاجز 78% للقسم العلمي والأدبي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة العينة العشوائية الأخيرة للجبر والهندسة الفراغية وكانت نسبة النجاح 88.6% وحصل 294 طالبا على الدرجات النهائية، وتفاؤل كبير بسبب نسبة نجاح العينة العشوائية لمادتي الكيمياء والجغرافيا والتي تُعطي مؤشرات جيدة لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة

من المتوقع أن لا يكون هناك اختلافات كبيرة في التنسيق عن العام الماضي إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة يمكنكم الاضطلاع على تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي لمعرفة الدرجات التي يحتاجها الطلاب لدخول الكليات المتاحة.

متابعة نتيجة الثانوية العامة

يمكنكم متابعة أخبار وزارة التربية والتعليم ونتيجة الثانوية العامة ونتيجة التنسيق من خلال هذا المقال المُحدث باستمرار، ويمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان عنها ونوافيكم بآخر أخبار نتيجة الثانوية العامة وأخبار وزارة التربية والتعليم.